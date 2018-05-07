Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
На сегодняшний день уже более пятисот барнаульских ветеранов Великой Отечественной войны получили первые поздравления и подарки в рамках благотворительного марафона "Спасибо за победу!"
Накануне Дня Победы сотрудники Медиагруппы FM-Продакшн со своими детьми также поздравили комитеты ветеранов Центрального и Ленинского районов.
Торжественные встречи прошли в дружественной атмосфере, где ветераны с радостью общались друг с другом, читали стихи собственного сочинения, слушали патриотические стихотворения от подрастающего поколения и принимали подарки. Своих адресатов нашли и "Письма ветерану", которые барнаульские школьники присылали в редакцию Amic.ru.
Традиционное чаепитие стало приятным завершением праздника, ведь за столом ветераны вспоминали былое и делились заботами сегодняшними.
"Такие встречи с ветеранами – бесценный эмоциональный подарок для нас в первую очередь. Нашему поколению во многом нужно брать пример с этих людей, отметивших 80-, 90-летние юбилеи, но столь бодрых духом, деятельных, позитивных, добрых", — отметила директор по маркетингу Медиагруппы FM-Продакшн Татьяна Бондарева
Напомним, что организатором марафона частных пожертвований в Барнауле выступила Медиагруппа FM-Продакшн. Первый марафон был проведен в 2015 году. В текущем году на призыв принять участие в марафоне откликнулись не только жители Барнаула, но и целый ряд коммерческих организаций, благотворительный фонд "Облака" и лига студентов АлтГУ.
Комментарии
Здорово, что люди находят время и поздравляют ветеранов.
молодцы какие