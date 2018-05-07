Фото: newsbel.by

Власти города Уань китайской провинции Хэбэй арестовали по подозрению в совершении преступлений женщину, прославившуюся на всю страну тем, что она потратила миллионы на усыновление 118 детей, и постановили закрыть ее частный детдом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ли Лицзюань, называвшая себя миллионером, начала усыновлять детей в 1996 году и основала свой частный приют "Деревня любви" спустя 11 лет — в 2007-м. По данным СМИ, женщина усыновила 118 сирот. Ее деятельность активно освещалась в СМИ, из-за чего она прославилась на весь Китай.

В полиции заявляют, что, став популярной, китаянка начала использовать благотворительность для личного обогащения, получила крупные суммы денег из бюджета и от филантропов. По данным правоохранительных органов, ее подозревают в использовании усыновленных детей для угроз и запугивания местных чиновников.

СМИ пишут, что женщина вымогала 70 тысяч юаней у компании, которой было необходимо протянуть кабель, проходивший над приютом, и порядка 300 тысяч юаней у отеля и госпиталя.

Власти отмечают, что у некоторых детей из приюта китаянки на самом деле есть родители. Их имена использовались для того, чтобы обмануть власти и получить на их содержание государственные субсидии.

Власти забрали из приюта 74 ребенка после того, как постановили закрыть учреждение, не прошедшее ежегодную обязательную проверку.

Женщину подозревают в ряде преступлений, включая шантаж и нарушение общественного порядка. Полиция заморозила свыше 20 миллионов юаней (3,1 миллиона долларов) и более 20 тысяч долларов на ее банковском счету. Власти сообщают, что во владении китаянки находилось много недвижимой собственности и роскошные автомобили.

Также сообщалось, что в приюте могли находиться похищенные дети. Поэтому стражи порядка взяли образцы крови и опечатки пальцев детей, чтобы проверить их по базе данных пропавших.