Понедельник, 7 Май, 12:31

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 63,2
€ 75,64
559858
10°
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2018Инаугурация Владимира Путина Марафон Победы
Новости

Усыновившую 118 детей женщину арестовали в Китае

, ИА "Амител"
Женщину подозревают в ряде уголовных преступлений, включая шантаж и нарушение общественного порядка

Фото: newsbel.by

Власти города Уань китайской провинции Хэбэй арестовали по подозрению в совершении преступлений женщину, прославившуюся на всю страну тем, что она потратила миллионы на усыновление 118 детей, и постановили закрыть ее частный детдом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ли Лицзюань, называвшая себя миллионером, начала усыновлять детей в 1996 году и основала свой частный приют "Деревня любви" спустя 11 лет — в 2007-м. По данным СМИ, женщина усыновила 118 сирот. Ее деятельность активно освещалась в СМИ, из-за чего она прославилась на весь Китай.

В полиции заявляют, что, став популярной, китаянка начала использовать благотворительность для личного обогащения, получила крупные суммы денег из бюджета и от филантропов. По данным правоохранительных органов, ее подозревают в использовании усыновленных детей для угроз и запугивания местных чиновников.

СМИ пишут, что женщина вымогала 70 тысяч юаней у компании, которой было необходимо протянуть кабель, проходивший над приютом, и порядка 300 тысяч юаней у отеля и госпиталя.

Власти отмечают, что у некоторых детей из приюта китаянки на самом деле есть родители. Их имена использовались для того, чтобы обмануть власти и получить на их содержание государственные субсидии.

Власти забрали из приюта 74 ребенка после того, как постановили закрыть учреждение, не прошедшее ежегодную обязательную проверку.

Женщину подозревают в ряде преступлений, включая шантаж и нарушение общественного порядка. Полиция заморозила свыше 20 миллионов юаней (3,1 миллиона долларов) и более 20 тысяч долларов на ее банковском счету. Власти сообщают, что во владении китаянки находилось много недвижимой собственности и роскошные автомобили.

Также сообщалось, что в приюте могли находиться похищенные дети. Поэтому стражи порядка взяли образцы крови и опечатки пальцев детей, чтобы проверить их по базе данных пропавших.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
12:21
Скульптуру мамонтенка разрушили в сквере "Химиков" в Барнауле 3
12:13
Минобороны РФ продемонстрировало возможности "Терминатора" 0
12:06
Мэр Новосибирска Локоть пригласил барнаульцев в фан-зону ЧМ по футболу 0
12:00
ТРЦ "Пионер" приглашает 8 мая на Вечер бардовской песни 0
11:52
Пьяный водитель на Toyota слетел с дороги и перевернулся в Горном Алтае 0
11:40
Почему Евгения Медведева меняет тренера и за какую страну она будет выступать 13
11:34
Тигра Шерхана в барнаульском зоопарке накормили мясным снеговиком 0
11:22
Алтайские ученые разрабатывают проект очистки реки Пивоварки в Барнауле 9
11:13
Четверо жителей Алтайского края идут под суд за подделку медицинских книжек 1
11:05
На Украине поделились планами использования Крымского моста 0
10:56
Потоп произошел в здании администрации Бийска 0
10:47
К себе не подпускает, но от еды не отказался: в Барнауле замечен милый лис 8
10:33
Уточняйте завтра: когда откроется крупнейший барнаульский ТРЦ "Арена" 5
10:21
Медиагруппа FM-Продакшн поздравила ветеранов с Днем Победы 2
10:18
Усыновившую 118 детей женщину арестовали в Китае 0
10:14
Кого из алтайских политиков пригласили на инаугурацию Путина 4
10:03
Любимая группа Путина выступит на Дне металлурга в Заринске 2
09:51
Подведены итоги первого месяца санкций против компании "Русал" 4
09:36
Пропавшая 43-летняя жительница Барнаула до сих пор не найдена 1
09:27
Путин назвал заслугой Медведева достойную работу правительства 16
09:14
Вечный огонь у Мемориала Славы погасят в Рубцовске на сутки 1
09:08
Режиссер Юрий Томошевский скончался в Германии 5
08:48
Шестибалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 7 мая 0
08:36
"Люблю снежок в начале мая": барнаульцы делятся фото погодного сюрприза 1
08:27
Главный следователь Алтайского края может досрочно оставить свой пост 5
08:17
Команда "Полимер" из Барнаула примет участие в Ночной хоккейной лиге в Сочи 0
08:06
Банки помогут россиянам накопить первоначальный взнос по ипотеке 2
07:50
День радио и премьера "Пятого элемента": чем запомнилось 7 мая 0
07:34
Цифра дня: сколько дней назад Владимир Путин стал президентом 37
07:22
На 18 лет назад: вспоминаем предыдущие инаугурации Владимира Путина 105
07:15
Новый терминал и аэродром: как собираются восстанавливать аэропорт в Бийске 5
07:03
Когда и зачем президент Владимир Путин приезжал в регионы Сибири 5
07:00
Пожар – дело добровольное: чем занимались барнаульские огнеборцы век назад 1
06:48
Проспект Ленина перекроют в Барнауле 7 мая для репетиции парада Победы 2
06:32
Стильную двухуровневую квартиру с камином продают в Барнауле за 15 млн руб. 0
06:23
Забавные фотографии животных, пойманных в "удачный" момент 0
06:14
Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с дождей и мокрого снега 0
06:01
Путин на Алтае: хроника официальных визитов президента в регион 22
05:55
День радио: барнаульцев приглашают необычно отметить праздник 0
23:05
Бийчан в Горном Алтае обвиняют в даче заведомо ложных показаний в суде 0
23:04
Хоккеисты сборной России разгромили австрийцев на чемпионате мира 3
22:03
Житель Нижнего Тагила нашел в Антарктиде базу Третьего рейха 3
21:25
Бузова взяла интервью у самой себя: рассказала про жизнь и любовь 2
20:18
Майка Adidas с надписью USSR удивила МИД Литвы 0
19:27
Барнаульцы сняли клип на тему уничтожения парка "Изумрудный" 3
19:14
Турция заявила о возможной отмене виз для российских туристов до 2019 года 0
18:36
Раскрыта часть давно одобренного сценария инаугурации Путина 5
18:16
От -3 до +15: прогноз погоды в Алтайском крае на 7 мая 0
17:36
Россияне стали чаще жить в кредит и просить ипотеку 5
17:16
Полиция Горного Алтая изъяла у жителя Алтайского края 98 бутылок водки 4
16:44
Житель Горного Алтая попал в ДТП на угнанном автомобиле 1
16:07
Песков рассказал о закрытых встречах Путина за день до инаугурации 7
15:35
Гниющие трупы телят найдены в лесу под Барнаулом 3
15:07
Новый российский суперавианосец "Шторм" изменит в мире расстановку сил 25
14:38
Известный велогонщик погиб при попытке установить мировой рекорд 7
14:01
Правительство России уйдет в отставку 7 мая 17
13:24
Грузовик перевернулся в Барнауле буквально "на ровном месте" 9
13:03
Подробности пожара в Барнауле, из-за которого эвакуировали жильцов дома 3
12:31
Украина взялась за изучение настроения живущих на юге россиян 3
12:04
Два ТРЦ одновременно загорелись в Ноябрьске 3
11:18
Тело мужчины обнаружили в Барнауле около одного из домов 6
11:13
Новый студенческий жилой комплекс АлтГУ готов к сдаче 13
10:50
Стекла нового лимузина Путина выдержат попадание из гранатомета 16
10:13
Михалков прокомментировал снятие с эфира выпуска программы "БесогонТВ" 19
09:25
Барнаульцы сообщили о подтоплении села Лебяжье 8
09:17
Водитель легковушки в Москве сбил сразу двух полицейских на мотоциклах 20
08:32
РПЦ выступила против запрета на ввоз лекарств из-за рубежа 4
08:10
Квартира горела в многоэтажном доме этой ночью в Барнауле 6
08:06
Что общего между Астаной, "Стрижами" и Фрейдом: исторические события 6 мая 0
07:50
Ученые выявили связь между иммунитетом и появлением седины 1
07:34
Письмо со вкусом: подборка необычных почтовых марок 1
07:19
Коттедж с гаражным комплексом продают в Барнауле за 10,5 млн рублей 2
07:03
Когда пройдет генеральная репетиция Парада Победы и можно ли ее посмотреть 6
06:48
Как выглядят стадионы к чемпионату мира по футболу в российских городах 5
06:32
Суровый и бессмысленный русский фотошоп 5
06:17
Резкое похолодание, дожди и ветер обещают в Алтайском крае 6 мая 0
06:01
Компания из Волгограда может стать инвестором Центрального парка Барнаула 0
23:19
Билборды о походе на Крым установили на Украине 2
22:11
Экологический сбор введут в России со следующего года 10
21:26
Фигуристка Медведева откажется от гражданства России 34
20:11
Армянские школьники добились отставки директора из-за запрета митинговать 3
19:24
Далай-лама рассказал россиянам, как щекоткой заставить полицейских смеяться 5
19:03
Уничтожен мужчина, расстрелявший полицейских в Нижнем Новгороде 6
18:36
Штормовое предупреждение продолжит действовать в Алтайском крае 6 мая 0
18:06
Пожарную безопасность стадиона "Kazan-Arena" обеспечит бийское оборудование 0
17:45
Чемпионат Сибири по дрэг-рейсингу пройдет в Алтайском крае 26-27 мая 3
17:15
Акция "Лес Победы" для всех желающих пройдет в Алтайском крае 7 мая 0
16:28
Программу Михалкова сняли с эфира: поговорил о "глухой" к народу власти 19
16:06
Часть новой крыши снесло в Барнауле с дома, на котором ремонтируют крышу 0
15:49
Боец MMA получил "одну из самых отвратительных" травм руки 2
15:05
Хакеры украли у Пэрис Хилтон деньги и интимные фото 1
14:38
Мужчину сбили на пешеходном переходе в Барнауле 23
14:07
Жителя Крыма посадили на два года за комментарий в соцсети о принадлежности 58
13:39
Авианосная группа ВМС США приступила к ударам по Сирии из Средиземного моря 4
13:05
Украинский адмирал заявил о возможной блокаде Керченского пролива Россией 42
12:34
"Доброго пути": отремонтировали две стелы на въезде в Барнаул 3
12:14
Пражское восстание – история спасения "жемчужины" Европы 7
12:02
ДТП в Барнауле на две полосы: "любители повернуть направо вторым рядом" 0
11:41
Крупнейший барнаульский ТРЦ "Арена" не работает: что случилось 18
11:37
Грузовик с хлебом застрял из-за обвала насыпи возле нового дома в Барнауле 2
11:08
Водители в Барнауле вынуждены объезжать яму по тротуару с пешеходами 4
10:38
Россиян возмутила сексистская шутка во второй серии нового "Простоквашино" 19
10:11
Появились изображения обновленной версии Lada Granta 8
09:46
Кадыров поддержал игру в перекидывание друг другу кота 10
09:15
ЦБ рассказал об убытке в 453 млрд и возможной потере 2,6 трлн рублей 27
09:04
Надо бороться с иждивенчеством среди инвалидов - барнаульский активист 11
08:45
Ученые нашли связь между голоданием и молодостью 3
08:25
Студента осудили за акцию в память о погибших в "Зимней вишне" в Кемерово 62
08:06
Всем - "Мир": 93% бюджетников Алтайского края перешли на новые карты 17
07:50
Готовим настоящий американский бургер за 6 простых шагов 2
07:34
Это не лечится: правда и мифы о возникновении и лечении астмы 7
07:22
Маркс и его "Капитал:" топ цитат немецкого экономиста "на века" 11
07:15
"Хотя бы не гадит как лошадь": история появления автомобиля в Барнауле 2
07:03
Квартиру с сауной и своей котельной продают в Барнауле за 6,9 млн рублей 7
06:48
Ежедневник: почему духи "Chanel No.5" и "Красная Москва" близнецы-братья 2
06:32
Улицы перекрывают в центре Барнаула перед Днем Победы 0
06:23
Нарочно не придумаешь: самые оригинальные отзывы в интернете 1
06:14
Ливни, грозы и шквалистый ветер ударят по Алтайскому краю 5 мая 0
06:01
Дети под присмотром: куда барнаульцам отправить ребенка на лето 2
05:02
Американские ученые разработали первое в мире лекарство от алкоголизма 0
04:04
Богатейший человек Земли помог найти щенка клиента Amazon 1
03:04
Фигуристка Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе 5
02:01
Опубликовано видео задержания террористов в Ярославле 0
01:01
В Крыму прокомментировали задержание украинского рыболовецкого судна 0
00:04
Двое осужденных погибли в Ленобласти в ДТП с участием автомобиля ФСИН 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.