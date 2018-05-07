Фото: regiontrade.ru
Крупнейший барнаульский торгово-развлекательный центр Барнаула "Арена" не работает уже третий день. И в данный момент точно неизвестно, откроется ли он 8 мая.
Напомним, ранее на официальной странице ТРЦ в Instagram сообщалось: "Наш торговый центр по техническим причинам не будет работать в субботу, воскресенье и понедельник. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства".
После звонка 7 мая в отдел аренды ТРЦ удалось узнать, что сегодня "Арена", как и ожидалось, не работает. Что же касается перспектив открытия торгового центра, то по этому поводу было сообщено: "Уточняйте завтра. У нас пока нет официальной информации".
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Как рассказала порталу Amic.ru одна из продавцов-консультантов, работающая в "Арене", даже сотрудникам пока точно не говорят, когда откроется ТРЦ. "Сегодня я хотела уточнить, когда приходить на работу, на что получила ответ: "Подождите. Может быть, сегодня после обеда что-то станет ясно".
Ранее наш портал сообщал, что временная приостановка работы "Арены" может быть связана с нарушениями норм безопасности, которые были выявлены в этом ТРЦ. Еще в конце марта прокуратура информировала, что в "Арене" были выявлены неисправность системы пожаротушения, дымоудаления, блокировка эвакуационного выхода, отделка эвакуационных проходов горючими материалами.
Также напомним, что проверки торговых центров в Алтайском крае начались после трагического пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", произошедшего 25 марта и унесшего жизни 60 человек.
Комментарии
Клоунада))))
а вот галактику не закроют инфа 100ка. ну все же понимают что это не бесплатно
Тут пожалуй без особой команды В.Путина не обойтись!
Команду сверху дали на закрытие, а вот на открытие, еще не было.
А вдруг при открытии, еще и загорится! Отчет времени нахождения на должности - пошел, и кто же теперь возьмет на себя такую ответственность.
После инаугурации!