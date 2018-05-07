Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцы сообщают о лисе, замеченном в районе объездной дороги — животное имеет совсем недурной аппетит.
О звере, прогуливающемся возле проезжей части, сообщили в паблике Barnaul 22. "На объездной возле лыжного мостика был замечен лис, может, лиса. Людей не очень боится, к себе не подпускает, от еды не отказался", — отмечает автор заметки.
Также сообщается, что запечатлевшие животное горожане скормили лису все, что было съестного в машине.
Комментарии
Корсак, отощал за зиму.
может у лисы бешенство, поэтому перестала бояться людей?
В районе объездной дороги рыщут стаи бродячих собак... как бы не задавили они лисёныша... недавно наблюдал, как стая собак облаивала белку на сухой сосне, и как раз недалеко от мариярашного мостика...
"Также сообщается, что запечатлевшие животное горожане скормили лису все, что было съестного в машине."
Чё?
когда лиса заходит в деревню - там всех собак сразу на бешенство прививают.
давайте, погладьте лисеныша, добрые люди.
Возможно в город пожаловало бешенство. От такого зверья надо стараться держаться в стороне...
Лис в окрестностях Барнаула, равно как и барсуков и диких собак- тьма. Не нагнетайте, пожалуйста... а то ещё напишут писаки, что теперь всех собак надо перестрелять... При том, что существует вакцина для прививки диких животных:
вид у него какой-то бешеный