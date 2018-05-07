Фото: "Barnaul22"
Проект по реабилитации реки Пивоварки, протекающей через Барнаул, разрабатывают ученые в Алтайском крае. Это должно помочь спасти реку от экологических проблем, скопления мусора и заторов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова эколога-активиста, редактора экологической газеты "Природа Алтая" Сергея Малыхина.
"Все создают местные жители. Сбрасывают черт знает что – бутылки, мусор. У многих из тех, кто живет на прилегающих территориях, нет договоров на вывоз мусора. Проектом реабилитации реки занимается в том числе группа ученых Института водных экологических проблем СО РАН", — рассказал Малыхин.
Как рассказал заведующий Лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов, по поручению Минприроды края инженеры "Алтайводпроекта" разработали спецпроект по очистке реки с указанием всех источников загрязнения. Проект оценивается в 50 миллионов рублей, из которых 93% предполагалось получить по федеральной целевой программе "Экологическая реабилитация водных объектов", остальное — из регионального. Так, по проекту предполагается ликвидация загрязненных донных отложений, уборка накопленного мусора, работа по экологическому просвещению и перевод местных коллекторов на очистные сооружения.
"Логичное условие финансирования очистки реки — ликвидация источников загрязнения, включая не только известные коллекторы сточных вод и свалки на берегах, но и освобождение прибрежной полосы шириной 20 метров от строений и сооружений. Это необходимо для соблюдения закона о свободном доступе к водным объектам, и для решения всех этих проблем необходимо уже около 600 млн рублей. Как рассказал начальник отдела водных ресурсов Минприроды края Олег Ткаченко, такая работа уже осуществляется администрацией Барнаула, в том числе по программе "Чистые берега России", — пояснил Кириллов.
Отметим, что на прошлой неделе на реке Пивоварке в Барнауле был обнаружен целый остров из пластиковых бутылок. Позже активисты пришли убирать их, но мусор водой смыло в Обь. Сейчас в некоторых районах Пивоварки снова можно найти пустые бутылки.
Комментарии
Проект должен быть такой. Мусор убирается за счёт того, кто мусорит. И свин платит не только за уборку после себя, а за полный комплекс услуг. Он не убрал псык за собакой, плюнул на тротуар, выкинул бычок по дороге - штраф 60000. Червонец тому, кто заснял и позвонил куда следует, червонец тому, кто подъехал в течении минуты и оштрафовал и остальное - на функционирование всего комплекса - дворники, водители, юристы, судебные приставы, работа камер слежения и т.п. Только тогда будет порядок, блестеть всё будет! От речки Пивоварки до последнего дворика.
50 миллионов? Блин, дайте 50-ти безработным по 1000р в день и Пивоварка станет чистой за пару дней.
С такими мерзавцами и засранцами, никакого государства нам не построить!
Так и будем болтпться в своей Кыпчаковской степи отдельными племенами, как при вожде племени Гостомысле.
О политике еще рассуждаем и дерзим заумными советами. А сами же живут как черти!
Vanadiy2014 от 7.05.2018 11:40, откуда у вас тариф штрафа в 60.000 взят?
Чтоб сразу сам застрелился или удавился?
"ликвидация источников загрязнения"