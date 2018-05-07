Сегодня в России отмечают День радио. 7 мая (25 апреля по старому стилю — прим. редакции) 1895 года Александр Попов представил созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами. А мы сейчас не представляем себе жизнь без этой системы: мы включаем радио, когда просыпаемся, слушаем его, когда едем в транспорте, когда сидим на работе... Подпеваем звучащим песням, смеемся над шутками ведущих, узнаем новости и подпитываемся хорошим настроением. Корреспонденты редакции Amic.ru поговорили с известными ведущими барнаульских радиостанций и узнали самое интересное об их работе и о них самих.
Радио — это творчество
Дарья Некрасова, выпускающий редактор и ведущая эфира Радио Дача Барнаул, программный редактор Радио Шансон Барнаул:
Ведущим на радио работаю с августа 2012-го. Иногда мне кажется, что мы с радийным микрофоном созданы друг для друга... Если честно, это был долгий и тернистый путь: два года техники речи, бесконечные листы профессиональной литературы, десятки собеседований. Я была готова уехать в любой город мира, где бы для меня нашлась радиоработа. И вот однажды после собеседования мне перезвонили! Дело было в Новосибирске. Оттуда всё и началось. Кстати, на финальном собеседовании я провалила вопрос о том, почему, собственно, радио? Это было для меня настолько очевидно, что я не нашла нужных слов. За меня ответил программный директор. Улыбнулся. И позвал работать.
Радио — это постоянное творчество. Творчество зачастую спонтанное и сиюминутное, в свой каждый выход в эфир ты должен придумать что-то новое. Радио — это люди, с которыми ты на одной волне. Я нигде не встречала таких коллективов, правда. Люблю коллег всей душой, с ними можно и нужно быть искренним, настоящим и простым.
Ну и самое главное: любой радийщик подтвердит, что прямой эфир – сильнейший наркотик. Вдохнешь воздуха онэйра один раз – и всё, влюбился.
Корр: После фильма "День радио" для многих радиоведущие ассоциируются именно с теми образами, которые созданы на экране. Похожа ли ваша работа на ту, что показана в фильме?
Даша: О, да. Всё именно так! Единственное отличие в том, что мы все-таки стараемся не врать в таких космических масштабах. На радио постоянно происходят какие-то истории. Чаще всего ты можешь потерять бдительность и что-то напутать. Например, вхожу я как-то в эфир и объявляю время: "В нашем городе 9 часов 30 минут!" А на часах 8:30. Сначала слушатели завалили испуганными СМС-ками с вопросами, когда это мы успели перевести время, а потом позвонил редактор и попросил перестать жить в иркутском часовом поясе. Весь эфир потом со слушателями играли в игру "Сколько сейчас времени в разных городах мира". А не забываются такие истории, потому что на тебе большая ответственность и вот так ее предать — всегда немного стыдно…
А на самом деле я обычный человек: радуюсь, когда мне хорошо, и грущу, когда мне грустно. Но когда включается микрофон — выключается всё вокруг. И здесь я уже не просто человек, а профессионал, ведущий, поэтому стараюсь ВЕСТИ слушателей в нужном направлении… почему бы не к хорошему настроению?
Сама стараюсь отдыхать по-разному: иногда хочется просто прогуляться, иногда почитать книгу в тишине или наоборот — собраться с друзьями шумной компанией, а ещё могу спонтанно уехать в ближайший город и бродить по незнакомым улицам. Очень люблю поезда и очень люблю Байкал. Именно там заряжаюсь полностью.
Корр.: Поклонники одолевают?
Даша: Думаю, время, когда радиоведущих одолевали поклонники, давно прошло. Да, бывает, что кто-то часто звонит, ждет у порога студии и приносит подарки. Кстати, мы никогда не против последнего. На улице никто не узнает, потому что радийщиков мало кто знает в лицо. Бывает, люди оборачиваются, когда я разговариваю с кем-то, стоя в очереди, например. А ещё бывает нелегко сказать в незнакомой компании, кем я работаю, сразу начинается шквал вопросов о том, как к нам попасть.
Радио помогает мне расширять круг знаний, "шлифовать" речь и быть собранной. Радио подарило мне прекрасных друзей по всей Сибири и самых лучших коллег. Радио позволяет практиковать творческий подход ко всему, а это круто.
Радио — это загадка
Савина Екатерина, редактор Службы Новостей FM-Продакшн, ведущий программ на Радио Шансон Барнаул и Ретро FM Барнаул:
На радио я работаю три года. Когда трудоустроилась, поняла, что никогда не следует говорить "никогда". Дело в том, что я окончила факультет журналистики и зареклась не работать по специальности. Даже пробовала себя в других сферах, но ничего не складывалось. И вот в один прекрасный день мне рассказали о вакансии корреспондента в Медиагруппе FM-Продакшн, я прошла стажировку и поняла, что это моё. Теперь не представляю свою жизнь без радио.
Никогда не забуду свой первый день работы ведущей на Радио Шансон. Думала, что физически из студии выйти не смогу. Покрылась багровыми пятнами и не могла встать со стула – ноги подкашивались. Потом редактор станции и оператор эфира в течение полутора часов отпаивали меня чаем, валерьянкой и холодной водой. Все прошло хорошо, но жуть как было страшно.
Я флегматик. Думаю, этим все сказано. Кроме того, я не особо разговорчива. А что касается работы, то, поверьте, эфир бодрит! Даже если ты устал, все равно начнешь танцевать под любимую песню, рассказывая слушателям смешные истории.
Что касается отдыха, то он в моей жизни случается редко, поэтому в свободное время я либо сплю, либо встречаюсь с близкими людьми. Отпуск предпочитаю проводить в одиночестве, где-нибудь на побережье морском, валяясь на шезлонге и читая книгу.
Корр.: Было ли такое, что вас обижала реакция слушателей на ваши слова или действия?
Катя: Были ситуации, которые ставили в тупик. Например, девушка выиграла билеты на концерт известного артиста. Может, на Шуфутинского, может, на Бублика – не помню уже. Я поздравляю ее в прямом эфире, желаю всяческих приятностей. На это она мне выдает: "Ну, ок!". Я несколько смутилась, все-таки ждала элементарного "спасибо". Но ничего, продолжила эфир, не показывая негодования. Я всегда считала, что постоянные слушатели – это лояльная аудитория. Они всегда приободрят, чего-нибудь хорошего пожелают и песню еще в твою честь закажут. Поэтому отношусь к ним с уважением.
Радио — это круто потому, что радио – это загадка. У слушателя есть возможность пофантазировать. Ведь практически никто не знает, как ты выглядишь и как эта система работает!
Радио — "оно мое"
Никита Иванников, ведущий DFM Барнаул
На радио работаю девять лет. Попал сюда через центральный вход.
Наша работа уникальна тем, что она каждый день, по сути, разная, за это и любим. Случаев различных – масса. Когда-то они смешные, когда-то грустные, порой мистические, а иногда и поучительные. Всех и не упомнить.
На самом деле я грустный, унылый человек. Но слушателя это не должно волновать. Он должен слышать только позитив. Поэтому стараюсь быть веселым и подбадривать людей по ту сторону приёмника.
Корр.: Было ли такое, что вас обижала реакция слушателей на ваши слова или действия?
Никита: Нет, таких случаев не было. Чтобы обидеться на слова слушателя, надо сначала сделать так, чтобы слушатель тебе сказал что-то обидное. А чтобы это произошло, нужно обидеть слушателя. А таких случаев не было.
Корр.: Почему радио — это круто?
Никита: Потому что радио – "оно моё", средний род. Поэтому радио – круто!
Другая вселенная
Виктория Романова, руководитель Event-агентства FM-Продакшн, радиоведущая утреннего шоу "Европейское утро на Европе Плюс", ведущая "Барнаул ONLINE на Европе Плюс":
На радио я работаю четвертый год. Загадала желание на падающую звезду — и оно сбылось! Работу я люблю за то, что она дает мне неповторимое ощущение “on air”.
Корр: После выхода фильма "День радио" для многих радиоведущие ассоциируются именно с теми образами, которые созданы на экране. Похожа ли ваша работа на ту, что показана в фильме?
Виктория: У нас ещё и не такое бывает! Однажды на эфире упала со стула и, краснея, оправдывалась потом перед слушателями. У меня плохая привычка — кататься по студии на стуле. Еще помню, как радиопоклонник месяц отправлял мне на эфир ромашки — было мило.
Корр: Что вы делаете, когда вам грустно, а вы должны подбадривать слушателей?
Виктория: Главное – думать о том, что, возможно, от твоих слов кто-то в эту минуту примет доброе решение ... прислушается ... Ведь порой пожелать искренне доброго утра и сказать, что всё будет хорошо, — это так нужно людям. Мы радиоангелы (улыбается — прим. редакции), вестники добра — как-то так.
Я обожаю слушать музыку природы наедине с собой. А песни вообще разных жанров — под настроение.
Корр.: Было ли такое, что вас обижала реакция слушателей на ваши слова или действия? Как вы себя тогда вели?
Виктория: Конечно, бывало. Я резка порой на выражения. Но это всё в шутку, главное – перевести или изначально преподать верно, в этом и есть искусство ведущего. Радио — это круто, потому что это другая вселенная!
Радио — это магия
Юлия Лупарева, программный редактор радио "Искатель" Барнаул, ведущая эфиров на Русском радио Барнаул
На радио я работаю больше пяти лет. Попала сюда совершенно неслучайно. И это была моя детская мечта, которая сбылась.
Если приветами в "Столе Заказов" удается поднять настроение хотя бы одному человеку или кто-то услышит рассказ о каком-нибудь месте Алтая и скажет: "Классно, я этого раньше не знал, нужно обязательно там побывать!", я знаю, что работаю не зря и за это люблю свою работу. Никогда не забуду, как нужно было срочно бежать на новости, времени вычитать не было, и уже во время эфира я поняла, что последнее предложение новости про активность клещей обрывается на середине. Как выйти из ситуации, мозг судорожно решил в доли секунды. А на самом деле я, конечно же, унылый и грустный человек (смеется — прим. редакции) — только такие люди могут вести эфиры по-настоящему весело.
Как только сажусь за пульт, во мне просыпается огромная энергия, которой я и делюсь с любимыми слушателями. А идеальный отдых для меня – это отдых настоящего Искателя – природа, походы, горы…У меня много друзей, с которыми мы познакомились благодаря радио.
Радио — это магия. Это особая атмосфера и особое настроение, в радио есть душа.
Радио — это крутоАндрей Барышев, редактор спортивных новостей Службы Новостей FM-Продакшн, ведущий программы "Автоштопор" на радио Шансон Барнаул
Андрей Барышев на фото слева, в центре футболист Андрей Аршавин, справа — Илья Шаповалов, редактор Русского радио Барнаул
На радио попал случайно в далеком 1996 году. Люблю радио в первую очередь за то, что оно даёт возможность работать с очень интересными людьми.
Почти за 20 лет работы в эфире случаев разных интересных было очень много, но о них не скажу.
Сам в основном слушаю рок-музыку. А отдыхать люблю на природе и в тёплых странах, например, в Индии. Работать на радио мне нравится, и потому это круто.
Комментарии
Ребята, с праздником!! вы очень крутые все! Романову и Шишкина обожаю)
С праздником всех наших слушателей!!! Спасибо Вам за то, что наша профессия нужна людям)) Хорошего дня)
С праздником!!! Ровных эфиров!
Русское радио любим вас слушать
Все красавцы, только Киру Миронову выгоните с радио . .. а то надоедает переключать
Некрасова и Иваников - вот кто крут!
7.05.2018 14:56
- гость -
А Романова хочная.
Да,удивительно:постоянно в общении и работу свою любят ))