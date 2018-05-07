Сегодня в России отмечают День радио. 7 мая (25 апреля по старому стилю — прим. редакции) 1895 года Александр Попов представил созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему, пригодную для надежного обмена информационными сигналами. А мы сейчас не представляем себе жизнь без этой системы: мы включаем радио, когда просыпаемся, слушаем его, когда едем в транспорте, когда сидим на работе... Подпеваем звучащим песням, смеемся над шутками ведущих, узнаем новости и подпитываемся хорошим настроением. Корреспонденты редакции Amic.ru поговорили с известными ведущими барнаульских радиостанций и узнали самое интересное об их работе и о них самих.

Радио — это творчество

Дарья Некрасова, выпускающий редактор и ведущая эфира Радио Дача Барнаул, программный редактор Радио Шансон Барнаул:

Ведущим на радио работаю с августа 2012-го. Иногда мне кажется, что мы с радийным микрофоном созданы друг для друга... Если честно, это был долгий и тернистый путь: два года техники речи, бесконечные листы профессиональной литературы, десятки собеседований. Я была готова уехать в любой город мира, где бы для меня нашлась радиоработа. И вот однажды после собеседования мне перезвонили! Дело было в Новосибирске. Оттуда всё и началось. Кстати, на финальном собеседовании я провалила вопрос о том, почему, собственно, радио? Это было для меня настолько очевидно, что я не нашла нужных слов. За меня ответил программный директор. Улыбнулся. И позвал работать.

Радио — это постоянное творчество. Творчество зачастую спонтанное и сиюминутное, в свой каждый выход в эфир ты должен придумать что-то новое. Радио — это люди, с которыми ты на одной волне. Я нигде не встречала таких коллективов, правда. Люблю коллег всей душой, с ними можно и нужно быть искренним, настоящим и простым.

Ну и самое главное: любой радийщик подтвердит, что прямой эфир – сильнейший наркотик. Вдохнешь воздуха онэйра один раз – и всё, влюбился.

Корр: После фильма "День радио" для многих радиоведущие ассоциируются именно с теми образами, которые созданы на экране. Похожа ли ваша работа на ту, что показана в фильме?

Даша: О, да. Всё именно так! Единственное отличие в том, что мы все-таки стараемся не врать в таких космических масштабах. На радио постоянно происходят какие-то истории. Чаще всего ты можешь потерять бдительность и что-то напутать. Например, вхожу я как-то в эфир и объявляю время: "В нашем городе 9 часов 30 минут!" А на часах 8:30. Сначала слушатели завалили испуганными СМС-ками с вопросами, когда это мы успели перевести время, а потом позвонил редактор и попросил перестать жить в иркутском часовом поясе. Весь эфир потом со слушателями играли в игру "Сколько сейчас времени в разных городах мира". А не забываются такие истории, потому что на тебе большая ответственность и вот так ее предать — всегда немного стыдно…

А на самом деле я обычный человек: радуюсь, когда мне хорошо, и грущу, когда мне грустно. Но когда включается микрофон — выключается всё вокруг. И здесь я уже не просто человек, а профессионал, ведущий, поэтому стараюсь ВЕСТИ слушателей в нужном направлении… почему бы не к хорошему настроению?

Сама стараюсь отдыхать по-разному: иногда хочется просто прогуляться, иногда почитать книгу в тишине или наоборот — собраться с друзьями шумной компанией, а ещё могу спонтанно уехать в ближайший город и бродить по незнакомым улицам. Очень люблю поезда и очень люблю Байкал. Именно там заряжаюсь полностью.

Корр.: Поклонники одолевают?

Даша: Думаю, время, когда радиоведущих одолевали поклонники, давно прошло. Да, бывает, что кто-то часто звонит, ждет у порога студии и приносит подарки. Кстати, мы никогда не против последнего. На улице никто не узнает, потому что радийщиков мало кто знает в лицо. Бывает, люди оборачиваются, когда я разговариваю с кем-то, стоя в очереди, например. А ещё бывает нелегко сказать в незнакомой компании, кем я работаю, сразу начинается шквал вопросов о том, как к нам попасть.

Радио помогает мне расширять круг знаний, "шлифовать" речь и быть собранной. Радио подарило мне прекрасных друзей по всей Сибири и самых лучших коллег. Радио позволяет практиковать творческий подход ко всему, а это круто.

Радио — это загадка

Савина Екатерина, редактор Службы Новостей FM-Продакшн, ведущий программ на Радио Шансон Барнаул и Ретро FM Барнаул:

На радио я работаю три года. Когда трудоустроилась, поняла, что никогда не следует говорить "никогда". Дело в том, что я окончила факультет журналистики и зареклась не работать по специальности. Даже пробовала себя в других сферах, но ничего не складывалось. И вот в один прекрасный день мне рассказали о вакансии корреспондента в Медиагруппе FM-Продакшн, я прошла стажировку и поняла, что это моё. Теперь не представляю свою жизнь без радио.