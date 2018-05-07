8 мая в ТРЦ "Пионер" пройдет Вечер бардовской песни "В честь Великой победы". Концерт пройдет на 4-м этаже, начало в 18 часов.
"Приглашаем всех на душевный концерт. Для вас исполнят теплые и такие родные песни знаменитые барды нашего города Вячеслав Торкаев и Катерина Якель, музыкальное сопровождение от Андрея Земскова, Макса Каташева, Евгения Гришина и Ивана Наумова", — отметили в администрации ТРЦ "Пионер".
Творческий вечер состоится накануне Дня Победы, на который приглашают всех желающих. Вход свободный.
ТРЦ "Пионер":
г. Барнаул, пр. Ленина, 102 В, фуд-корт, 4 этаж
тел.: 8 (3852) 29-04-15
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