Фото: instagram.com/biysk_moy_gorod/
Здание администрации Бийска затопило, а пятый этаж мэрии в данный момент не работает, сообщает телеканал "Катунь 24" со ссылкой на данные пользователей социальных сетей.
Издание добавляет, что потоп мог случиться в связи с тем, что в администрации в данный момент ведется ремонт кровли.
"Администрацию затопило, 5-й этаж не работает; крышу вздумали перекрывать с 30 апреля, но так и не закрыли её", — сообщается в паблике "Инцидент Бийск".
А на странице "Бийск — мой город" в Instagram о случившемся пишут так: "Город плывёт, вот и администрация поплыла. Всё по-честному. Как нам сообщил автор фото (чьё имя мы не хотим выдавать, дабы не подставлять человека), в мэрии затопило почти все этажи, 5-й не работает совсем. По его словам, в администрации хотели сделать ремонт кровли, вскрыли её, а тут и дождь решил немного "помочь".
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