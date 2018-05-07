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Украинцы будут пользоваться мостом через Керченский пролив после "возвращения" Крыма Киеву. Такое мнение высказал украинский и российский журналист Матвей Ганапольский, пишет РИА Новости, ссылаясь на "5 канал".
"Они сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом", — цитирует агентство его слова.
Ганапольский заявил, что не видит проблем в строительстве моста, поскольку он возводится за российский счет. "Пусть не за наш счет, а за их", — добавил он.
Агентство отмечает, что ранее на Украине уже озвучивали планы в отношении моста. Так, один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещена в РФ) Ленур Ислямов заявил, что они собираются "сделать все", чтобы помешать движению транспорта по Крымскому мосту. В частности, лидер экстремистов предложил фиксировать весь транспорт, который проезжает по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма.
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