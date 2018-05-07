Фото: medknigki-msk.ru
Четверо жителей Алтайского края предстанут перед судом по обвинению в изготовлении и сбыте поддельных медицинских книжек.
Как сообщили в краевой прокуратуре, согласно версии следствия, обвиняемые, действуя в группе лиц по предварительному сговору, занимались изготовлением и сбытом поддельных личных медицинских книжек, используя заведомо поддельные голографические марки защиты.
"Таким образом, обвиняемые сбыли более 70 медицинских книжек, стоимость которых составляла от 2600 до 3100 рублей", — добавляют в надзорном ведомстве.
Кроме того, одной из обвиняемых также инкриминируют принуждение свидетеля по делу к даче ложных показаний, соединенное с шантажом.
Рассмотрением уголовного дела займется Центральный районный суд Барнаула.
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