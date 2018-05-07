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Водитель, управлявший автомобилем Toyota Corolla Spacio в состоянии опьянения, слетел с дороги и перевернулся в Чемальском районе Республики Алтай.
Как сообщили в региональном МВД, авария произошла 5 мая на 46-м километре автодороги "Усть-Сема – Чемал – Куюс". Известно, что 52-летний водитель, уже лишенный права управления транспортным средством, был пьян.
"При движении со стороны села Чемал в направлении с. Куюс мужчина не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель с полученными травмами был доставлен в районную больницу, госпитализация ему не потребовалась", — уточняют в полиции.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения".
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