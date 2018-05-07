Фото: "Рива-спорт"
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пригласил жителей Алтайского края в фан-зону, которая откроется на время чемпионата мира по футболу этим летом. Располагаться она будет на Михайловской набережной на правом берегу Новосибирска. Об этом Локоть заявил во время пресс-конференции, посвященной прибытию в город Кубка мира по футболу, пишет "Рива-спорт".
На церемонии также присутствовали врио губернатора области Андрей Травников и барнаульский футболист, экс-капитан национальной сборной Алексей Смертин.
Во время пресс-конференции Локоть удивился, что посмотреть на Кубок мира приехало большое количество барнаульцев, поэтому он призвал болеть за сборную страны вместе.
"Не ожидал, что у нас здесь находятся гости из Алтайского края. Поэтому, пользуясь возможностью, приглашаю всех наших соседей на нашу набережную. Тем более что она находится как раз на барнаульской трассе. Будем рады вашему приезду: можно вместе поболеть за красивый футбол, полюбоваться нашей набережной и общей для нас великой сибирской рекой Обью", — сказал мэр города.
Как отметил Алексей Смертин, он до последнего пытался сделать так, чтобы Кубок мира приехал в Барнаул, но не удалось договориться с организатором, которым выступает компания "Кока-кола".
Отметим, что Кубок мира пробудет в Новосибирске еще 7 мая. Все желающие могут с ним сфотографироваться. А вот взять в руки его нельзя. По правилам, это могут сделать только чемпионы мира или президенты стран.
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