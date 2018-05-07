Фото: instagram.com
Тигру Шерхану из барнаульского зоопарка в понедельник, 7 мая, подали на завтрак снеговика с мясом. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте зоопарка.
Утром Шерхан сначала порезвился в вольере и в снегу, а после этого залез на стол, где его ждал необычно оформленный завтрак, который сделали сотрудники зоопарка. Зверь оторвал снеговику голову и начал есть.
В комментариях представители зоопарка позднее добавили, что ролик был снят весной минувшего года. "Сегодня [снега], к счастью, поменьше", — написали они.
Напомним, утром 7 мая Барнаул засыпало снегом. Горожане опубликовали множество снимков заснеженных улиц и машин.
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