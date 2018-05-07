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Экс-директор рок-группы "Машина времени" Владимир Сапунов скончался после продолжительной борьбы с раком, сообщил РИА Новости пресс-секретарь коллектива Антон Чернин.
"Владимир Борисович скончался сегодня ночью после тяжелой болезни, у него была онкология", — отметил он.
Владимир Сапунов состоял директором "Машины времени" с 1994 по 2017 год. Кроме того, его песни исполняла группа "Машина времени", а также такие музыканты, как Сергей Галанин и Евгений Маргулис.
Комментарии
Земля пухом:\
"...бывшего директора группы Машина времени..."
А ничего, что он в первую очередь музыкант "Воскресенья"?! Или амик настолько омолодился, что не знает таких вообще?
В группе Воскресенье автор и музыкант - Андрей Сапунов его брат, а не Владимир. Похоже что Вы сами не достаточно просвещены