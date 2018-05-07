Фото: defence.ru
Российское оборонное ведомство опубликовало в Facebook ролик, который демонстрирует возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Об этом пишет РИА Новости.
Продолжительность видео составляет 49 секунд. На записи видно, как БМПТ проходят полосу препятствий и стреляют по целям условного противника.
"Терминатор" предназначен для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения", — напоминают в министерстве.
В состав БМПТ входят две спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д, 4 противотанковые управляемые ракеты "Атака" и 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ. Контракт на поставку "Терминаторов" оборонному ведомству должен быть выполнен в начале следующего года.
Напомним, что "Терминатор" впервые будет участвовать в Параде Победы на Красной площади в 2018 году.
Комментарии
Не мультик, конечно, но хрень полная - попадает или нет непонятно, а процент поражения - 7% как, например, у ИЛ-2?
Думаю, от попадания небольшого снаряда в "голову"- огневая мощь терминатор будет выведена из строя
ждем "серьезных" воен спецов типа тесленко.
разжует счас -выдержки из викепедии скопирует и личный "боевой" опыт за комками на Спартаке сравнит...
эта деньги на ветер-он же никуда непападаит...а еслиф в него пападут,он сразу взарвётся ...нет никакой веры путину
7.05.2018 13:43
тесленко
эта деньги на ветер-он же никуда непападаит...а еслиф в него пападут,он сразу взарвётся ...нет никакой веры путину
Веруют в бога!!! а за то что Вы еще не под америкосами лежите, надо доверять Путину!)))
Во на французов и немцев посмотрите, Абама и Трамп их обсир-т периодически они вякнут в ответ и все! а через пару дней как шелковые! все забыли..все в порядке.
не ....тесленко лежит под амерами.
7.05.2018 14:29
- гость -
не ....тесленко лежит под амерами.
Лежит на животе с приподнятыми тазом?)))))
в СССР каких только танков не было...и вот опять