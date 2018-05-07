7 мая в Центральном районном суде Барнаула начался процесс по уголовному делу руководителя Управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Леонида Харитонова.

Первое заседание, правда, оказалось скоротечным. После того, как судья Жанна Уханова выяснила, что на заседание не явилась потерпевшая сторона, было решено перенести рассмотрение дела на 23 мая. Сегодня на процессе присутствовали сам г-н Харитонов, адвокат и прокурор.

Как сообщалось ранее, главу алтайского Росприроднадзора обвиняют в присвоении и растрате. На период предварительного следствия Леонида Харитонова даже отстранили от должности. Обвиняемому инкриминируют тот факт, что в мае 2016 года он отдохнул в Санкт-Петербурге под видом выполнения служебного задания, потратив на это 60 тысяч рублей бюджетных средств. Эти действия подпадают под ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Amic.ru будет следить за дальнейшим ходом судебного разбирательства. Если суд сочтет доказанной вину Харитонова, ему грозит штраф от 100 000 до 500 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 1,5 лет или без такового, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового.

Судья Жанна Уханова известна тем, что в 2017 году приговорила к трем годам лишения свободы барнаульского юриста Бориса Шавандина, который мошенническим путем завладел землей и производственным объектом стоимостью более 15 млн рублей.

По версии следствия, в 2013 году Борис Шавандин, специализирующийся на оказании правовых услуг, узнал о юрлице, имеющем на балансе земельный участок в черте Барнаула. На участке было возведено административное здание, где располагался цех по производству пластиковых конструкций. Правоохранители пришли к выводу, что г-н Шавандин мошенническим путем через подставных лиц незаконно завладел долей в уставном капитале юрлица, а в дальнейшем и земельным участком с расположенным на нем производственным объектом. Собственнику был причинен ущерб на сумму более 15 млн рублей. Кстати, позднее Алтайский краевой суд оставил в силе приговор, вынесенный Жанной Ухановой.

Отметим, что Борис Шавандин ранее также являлся достаточно известным в Барнауле предпринимателем. Он в разное время возглавлял сразу несколько местных компаний.