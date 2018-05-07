Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула в социальных сетях высказывают свое возмущение тем, что перенесенная в сквер "Химиков" скульптура мамонтенка вновь оказалась разрушена.
О произошедшем сообщили в паблике Barnaul 22. "В сквере "Химиков" на Потоке вновь разрушили скульптуру мамонтёнка", — констатирует автор заметки.
Напомним, что о повреждении мамонтенка сообщалось и осенью прошлого года.
Ранее скульптура стояла в сквере в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Молодежной.
Однако затем эту зеленую зону реконструировали, а на месте мамонтенка поставили большую вазу. В итоге скульптура животного "перекочевала" в сквер "Химиков".
Комментарии
Это не мамонтёнок, а взрослый зверь. Вишь, какие бивни...
Им, что Ленина сносить, что мамонтенка, или лебедей на мосту...
Живу в Барнауле лет 20 и не помню, когда я видела патрули ППС. Извините, но за границей в любом месте в любое время в области видения всегда есть полиция.
Живу в Барнауле лет 20 и не помню, когда я видела патрули ППС. Извините, но за границей в любом месте в любое время в области видения всегда есть полиция.
А ты приедь с п.Идьича в другой район, купи пива бутылку и попробуй её на улице осушить.
7.05.2018 12:29
- гость -
Сходите на митинг или пикет в защиту своих интересов - они все там!
7.05.2018 12:29
- гость -
Отдел полиции у нашего дома, а что толку, пьяные ходят мимо отдела, кражи происходят в 50 метрах от отдела...
Зато в городе появляется масса всяких уродливых "скульптур" из железа... то непропорциональный Чарли Чаплин, то обгорелая кабина грузовика Скания на Попова...
7.05.2018 12:33
Булдырь
Бутылку пива? Могу показать место, где в 50 метрах от полиции можно ящик водки выпить...
7.05.2018 12:57
- гость -
Покажите, будьте так добры.
И ящик водки не забудьте, чтобы мы могли проверить.
7.05.2018 12:29
- гость -
Живу в Барнауле лет 20 и не помню, когда я видела патрули ППС. Извините, но за границей в любом месте в любое время в области видения всегда есть полиция.
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ой брехня....
постоянно вижу их в городе. но это не значит, что они должны охранять все памятники, не отходя от них, так людей не хватит
а то, о чем Вы рассказываете, называется полицейское государство. где у вас всегда в области видения полиция)))
я интервью видел: в германии молодежь жаловалась, что как они видят полицию, перестают себя чувствовать в безопасности, это им напоминает о том, что происходят разные случаи нехорошие.... вывод то как раз такой, что полиции там не так много, как Вы рассказываете, не всегда они следят за всем населением...
его навальныта "одаренные" вместе с тесленко 5 05 сломали.
В частном секторе нормально патрулируют в октябрьском районе.
этот т.н. мамонтенок невезучий какой то)
Жители Потока невероятно суровы!
Есть в городе контингент, которым от чистых, отремонтированных подземок плохо, там след оставить свой ущербный нужно, а детскую площадку сломать, на ледовую скульптуру нацать, на потреты ударников плюнуть...
кто же их вырастил такими????
Считаю, надо вазу на то место переместить, а на прежнем месте возвести нового мамонта.
7.05.2018 13:44
- гость -
Ну не Путин же - явно Обама!
7.05.2018 14:14
- гость -
ваши дети тоже вандалируют?