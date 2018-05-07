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Соединенные Штаты запретили Киеву использовать на линии соприкосновения в Донбассе поставленные в страну комплексы Javelin. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки.
"Условие — не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения", — цитирует агентство его слова.
Чиновник подчеркнул, что запрет могут снять "в любой момент", если произойдет обострение ситуации. Тука считает, что Америка в подобном случае разрешит использовать только два-три комплекса.
Агентство напоминает, что Штаты в минувшем году одобрили поставки Киеву оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. На минувшей неделе комплексы были доставлены на Украину.
Это подтвердил лидер страны Петр Порошенко, выразив благодарность президенту США.
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