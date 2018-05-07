Лауреат муниципальной премии города, Демидовской премии, региональных и международного фестивалей-конкурсов Барнаульский духовой оркестр 10 мая представит зрителям концертную программу, посвящённую 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, "Мы этой памяти верны" (3+).
Со сцены прозвучат песни о войне, военные марши, старинные вальсы в исполнении музыкантов и ведущих солистов. Концерт начнется в 19:00, а пройдет в концертном зале Центра культуры и просвещения АлтГУ (Димитрова, 66).
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