В выставке примут участие компании из Москвы, Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, Санкт-Петербурга. Среди них — "Профессионал ЦК", "Академия Научной красоты", "Альпика", Pavia, "Институт подологии", "Аэлита", "Сибирь-Эстетика" "ШАРМ'L учебный центр профессиональной косметологии", "Космотерос", "Бьюти Форум", "ЭстетикаФарм", CNI, "Антуриум", LUXIO и другие.
Компании представят широкий спектр профессиональной косметики, оборудования и материалов для ногтевого сервиса, косметологического оборудования и материалов, парикмахерских инструментов и косметики для волос, а также декоративной косметики.
В программе:
- Полуфинал чемпионата России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру.
- Конференция для косметологов от компании "Бьюти Форум".
- Конференция для косметологов, руководителей салонов красоты и медицинских центров от "Агентства Бизнес Экспертиз".
- Конференция для подологов от Международного учебного центра Hand Master.
- Чемпионат по наращиванию ресниц и дизайну бровей Best Lash Siberia от школы-студии Юлии Довгун.
- Бесплатные мастер-классы для специалистов индустрии красоты: по парикмахерскому искусству, косметологии, депиляции и другим направлениям.
На выставке можно в короткие сроки выбрать косметику, инструменты и оборудование для использования в работе собственного предприятия индустрии красоты или для дальнейшей реализации, а также найти поставщиков, ознакомиться с новыми разработками, получить консультации специалистов и обменяться профессиональным опытом.
Получить бесплатный билет для посещения выставки можно, пройдя по ссылке.
Организатор: "ITE Сибирь"
Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"
г. Новосибирск, ул. Станционная, 104
тел. 8 (383) 363-00-63
www.sibbeauty.ru
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