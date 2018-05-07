Сколько заработал ректор АлтГУ Сергей Землюков в 2017 году

Ректор АлтГУ Сергей Землюков за 2017 год задекларировал доход в 4,332 млн рублей. Это на 670 тысяч рублей меньше, чем было за прошлый отчетный период. Декларация руководителя классического вуза, а также сведения о доходах глав филиалов опорного университета размещены на офсайте АлтГУ.

Из суммы в 4,332 млн рублей, указанной в декларации у Сергея Землюкова, 3,083 млн рублей приходится на доход по основному месту работы. В собственности у ректора находится два земельных участка (суммарно 3 тысячи кв. м), один из них совместно с женой; два жилых дома (общая площадь — 524,7 кв. м), два гаража (всего — 103 кв. м) и баня (64 кв. м). Причем одно из машино-мест, так же как и баня, опять же совместная с супругой недвижимость.

Жена г-на Землюкова заработала за год 40,7 тысячи рублей (было 50 тысяч рублей), кроме того, она владеет автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 150 и двумя квартирами (44 кв. м и 42,9 кв. м).

Евгения Жданова, руководитель Рубцовского филиала АлтГУ, задекларировала 965 тысяч рублей, а ее супруг — 248,5 тысяч рублей. Чета владеет двумя квартирами (суммарно 125,4 кв. м) и земельным участком (1113 кв. м). Кроме того, г-жа Жданова располагает автомобилем Nissan Qashqai.

Сергей Воробьев, директор Славгородского филиала, заработал в 2017 году 1,234 млн рублей, а его супруга — 780 тысяч рублей. Г-н Воробьев с женой совместно владеет квартирой в 61 кв. м, еще одна жилплощадь (41,6 кв. м) принадлежит только руководителю филиала вуза.

Врио директора Бийского филиала АлтГУ Надежда Гавриловская указала в качестве дохода 561,9 тысячи рублей (годом ранее было 292 тысячи рублей). У нее есть квартира площадью 31,7 кв. м. Кроме того, в пользовании у Гавриловской и несовершеннолетнего ребенка есть квартира в 65 кв. м. Еще одной жилплощадью (67 кв. м) пользуется единолично ребенок г-жи Гавриловской.

Напомним, ранее стало известно о доходах ректоров АлтГПУ и АлтГТУ. Глава педуниверситета Ирина Лазаренко заработала в 2017 году 2,754 млн рублей, а глава "политеха" Андрей Марков — 1,93 млн рублей.