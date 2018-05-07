Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
День Победы в Алтайском крае пройдет не в самых благоприятных погодных условиях — в регионе будет весьма прохладно, а также ожидаются осадки, в том числе в виде мокрого снега.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 9 мая в крае сохранится неустойчивая погода.
В ночные и утренние часы в День Победы вероятны осадки, включая мокрый снег. Ночные температуры воздуха в регионе составят -3...+4 градуса, днем будет +10...+15 градусов.
Также ожидается ветер с усилением до 15 метров в секунду.
В Барнауле в ночь на 9 мая будет около 0 градусов, днем +10...+12 градусов. Также стоит отметить, что в краевой столице в этот день будет преимущественно без осадков.
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