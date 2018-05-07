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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что хочет создать кондитерскую компанию после спора о подходах к управлению бизнесом с главой Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом, входящим в число самых богатых людей Земли. О своем решении накануне, 6 мая, бизнесмен сообщил в Twitter-аккаунте, передает ТАСС.
"Я открываю кондитерскую компанию, это будет потрясающе", — написал Маск, добавив, что он настроен "супер серьезно".
По данным агентства Bloomberg, ранее Маск раскритиковал предложенную Баффетом стратегию "экономического рва", заключающуюся в наличии конкурентного преимущества, которое держит в страхе конкурентов. Глава SpaceX уверен, что в долгосрочной перспективе важнее инновации.
Баффет отметил, что стратегия "экономического рва" поддерживает множество компаний, включая принадлежащую ему кондитерскую See's Candies. "Илон может многое изменить в некоторых областях, но не думаю, что он хочет помериться с нами силами в кондитерском бизнесе", — цитирует слова Баффета агентство.
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