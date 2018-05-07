Фото: vk.com/barneos22
Маршрутка протаранила павильон с фруктами — серьезное ДТП произошло днем 7 мая рядом с остановочным пунктом "Островского".
"Маршрутка врезалась в киоск с овощами на ост. "Островского". По словам очевидцев, жертв нет. На место прибыли медики и полиция", — сообщили в паблике Barnaul 22.
На фото с места событий видно, что маршрутка стоит против движения. Павильон очень сильно пострадал.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что подробности аварии будут предоставлены позже.
Комментарии
Мы все любим курагу. Узбек заехал в гости к зеляку.
- Виноград спелый?
а-ля Ширли-мырли