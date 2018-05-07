ТОП-5 самых богатых депутатов парламента Алтайского края

Доходы депутатов Алтайского краевого Заксобрания за 2017 год опубликовали на сайте парламента в понедельник, 7 мая, на две недели позже, чем в предыдущие годы. Портал Amic.ru традиционно расскажет, сколько заработали народные избранники и их супруги, на каких авто они ездят и какую недвижимость имеют в собственности. А пока приводим топ-5 самых обеспеченных депутатов.
Итак, самым богатым депутатом не постесняемся назвать единоросса, индивидуального предпринимателя Дмитрия Аганова. По итогам 2017 года он задекларировал доход в 98 млн 124 тысячи рублей. Годом ранее у него в декларации было 48 млн рублей. Самым богатым он был по итогам 2016 года.
А вот на второе место "вырвался" единоросс, золотодобытчик, основатель компании "Золото Курьи", а ныне генеральный директор ООО "Белый олень" и руководитель проекта ООО "НГК Ресурс" в Хабаровском крае (месторождение "Полянка") Валерий Гуминский. Если в 2016 году он заработал 1,1 млн рублей, то в 2017-м в 13 раз больше — 14,3 млн рублей.
Единоросс, директор ООО "Барнаульское дорожно-строительное управление № 4" Николай Данилин заработал 12,3 млн рублей, годом ранее — около 9 млн рублей.
На четвертом месте нашего топа Вадим Смагин, генеральный директор ООО "Бочкаревский пивоваренный завод". Его доход составил 11,5 млн рублей. Это на миллион больше, чем годом ранее.
Замыкает пятерку обеспеченных депутатов еще один единоросс Сергей Приб. Генеральный директор АО "СК Алтайкрайэнерго" и АО "Алтайкрайэнерго" задекларировал 10 млн 621 тысячу рублей. Это почти на миллион меньше, чем годом ранее.
В прошлом году вторым по заработку был топ-менеджер топливной компании "Октан" Юрий Матвейко, тогда он заработал 42,7 млн рублей, теперь — 8,6 млн. Зато супруга Матвейко заработала 37 млн 719 тысяч рублей.
На третьем месте в прошлом году был врио гендиректора ОАО "Цемент", а в недавнем прошлом замдиректора по производству ОАО "СтройГАЗ" Всеволод Кондратьев. За год его доход сократился более чем в два раза и составил 5,4 млн рублей.
Комментарии
Единая Россия... Мечты сбываются...
Единоросс, директор ООО "Барнаульское дорожно-строительное управление № 4" Николай Данилин заработал 12,3 млн рублей, годом ранее — около 9 млн рублей.
так вот куда идут бюджетные средства по статье строительство дорог
нехолое ИП))) 100 мил ...
И все наши депутаты заядлые предприниматели со своими АО и ОООго-го! хобби видимо)))
все доходы можно умножить как минимум на 10. это и будет настоящий доход.