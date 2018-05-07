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Полицейские Новоалтайска устанавливают лицо, похитившее путем обмана у местного жителя 127 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что от рук мошенников пострадал 58-летний житель города. Он разместил в интернете объявление о продаже своей машины ГАЗ-31029. Вскоре на его номер позвонил неизвестный, заявивший, что готов купить автомобиль.
Владелец машины проследовал к ближайшему банкомату для получения предоплаты, где под диктовку звонившего произвел несколько операций. В результате вместо поступления денег с его счета были сняты 127 тысяч рублей.
По факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба, возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Уже больше года расследуют - ноль, говорят денег на командировку нет...И ведь ничего у них не потребуешь - еще и угрожают - говорят, а может ты в сговоре...
7.05.2018 14:12
- гость -
А ты им через банкомат денег на командировку перечисли.