Арбитражный суд Алтайского края признал предпринимателя Павла Тулина банкротом и открыл в отношении него процедуру реализации имущества физлица сроком на полгода, следует из материалов дела.
Как пишет "Интерфакс", инициатором банкротства стал "Зернобанк" (находится в процедуре конкурсного производства), которому бизнесмен задолжал по кредитам 228,3 млн рублей с учетом пеней. Эта же сумма включена в реестр кредиторов Павла Тулина.
Финансовым управляющим предпринимателя суд утвердил Олега Антоненко, члена саморегулируемой межрегиональной организации "Ассоциация антикризисных управляющих" (Самара). Ему назначено вознаграждение в размере 25 тысяч рублей за всю процедуру банкротства. Судебное заседание по рассмотрению отчета финансового управляющего состоится 29 октября 2018 года.
С 2016 года "Зернобанк" стал третьим истцом, потребовавшим признать банкротом Павла Тулина. Первым стал житель Новосибирска Александр Адаев, который в итоге отказался от заявления. Затем аналогичный иск о банкротстве направило в суд барнаульское ООО "Авалон консалтинг", которое настаивало на сумме долга в 171 млн рублей. Но арбитраж признал требование необоснованным и прекратил производство по делу.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Павел Тулин занимает пост председателя общественной организации "Федерация баскетбола Алтайского края". Он также является совладельцем и руководителем компаний, реализующих продукты питания и непродовольственные товары, в частности, ООО "Радуга" (принадлежит 100% уставного капитала) и ООО "Старые традиции" (99,96%).
Барнаульцам Тулин также известен как собственник магазинов "28 апельсинов", также он развивал по франшизе петербургскую сеть "Лэнд". Кроме того, многие обыватели знают Тулина как бывшего арендатора барнаульского парка "Изумрудный" (возглавлял ООО "Парк культуры и отдыха Октябрьский"). В настоящее время он судится с нынешним арендатором – компанией "Лидер". Из-за продолжающихся споров в парке уже второй год будет работать только площадка для прогулок без каких-либо аттракционов.
Павел Тулин до сих пор не демонтировал имущество, установленное в парке. Это бассейн, построенный в 2016 году, металлическая сцена, ограждение, колесо обозрения, несколько каруселей, детская железная дорога, танцплощадка, киоск мороженого и мангальная, общественный туалет, здание для пейнтбола и др.
Комментарии
Доигрался, баскетболист. Теперь, надеюсь, не сможет ни заграницу, ни в санаторий, только за чужие подставные.
14-37) Ошибаетесь!Ему просто взяли и простили его многомиллионные долги))
"Просто взяли и просто ему предпринемателю простили многочисленные его долги"
Что тут еще скажешь?
Где тот добрый Робин Гуд, взявший и просто простивший Тулина?
Бизнесмен всех бинесменов!
БизнесменТулин, просто попросил помощи и ему просто помогли. Все просто!