Фото: kavkazr.com
Работу Владимира Путина на посту главы государства одобряют 82% граждан РФ. Неодобрение его деятельности высказали лишь 11% респондентов, пишет Life, ссылаясь на результаты опроса ВЦИОМ.
Отмечается, что оценки деятельности Путина на посту главы РФ сохраняются на высоком уровне уже четыре года. В 2012 году уровень одобрения деятельности президента находился на отметке 69%, в мае 2013 года показатель достиг 65%, но при этом к маю 2014 года он вырос до 86% и после этого колебался в пределах от 82 до 88%.
Подчеркивается, что чаще всего позитивно оценивают работу президента женщины (85%), жители сельской местности (85%) и пожилые люди (91% в группе тех, кто старше 60 лет). По словам социологов, аналогичный уровень поддержки работы Путина отмечался в мае 2007 года.
"В целом баланс оценок оставался положительным во все годы президентства Путина. Доли одобряющих в разы превосходили доли тех, кто высказывал недовольство в отношении деятельности главы государства", — цитирует издание отчет ВЦИОМ.
Отмечается, что опрос проводился 2 и 3 мая текущего года по телефону. В нем приняли участие две тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превысила 2,2%.
Комментарии
Хрень какая-то... А Медведева почему-то почти никто не одобряет, хотя забывают, что именно Путин премьер-министра назначает.
да ну все 142 мил. в РФ за П
Хрень какая-то... А Медведева почему-то почти никто не одобряет
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Поступит команда и будут одобрять. Поступит другая команда и его выберут президентом РФ.
Да, уж так бы и писали - что свыше 80% опрошенных смертельно запуганы, боятся правду сказать по телефону неизвестным тёткам...
Чаще всего позитивно оценивают работу президента женщины, сельчане и пожилые люди
Почему я не удивлён?
Что не так, народ живет вцелом неплохо, как говорится от добра, добра не ищут.
Прошлогодняя задача по статистике в Бауминке:
Опрос, проведенный в штабе Навального показал, что 100% россиян хотят видеть президентом Алексея Навального.
Вопрос задачи. Поставить диагноз организаторам опроса и обосновать его.
Почему на верху считают, что 80% народа дЭбилы? Когда только 5% населения владеет 90% богатства страны.
Медведев это вообще отдельная песня нанайских мальчиков.
зачем проводить опрос и предоставлять научные официальные данные в СМИ, если только что прошли выборы и только-только посчитали результаты?
вывод очевиден: никто не поверил в итоги выборов, поэтому нужно массовое зомбирование
Ну это совсем не удивительно, что 80% заявляет, что одобряет, потому что кто заявляет что не одобряет, того ждёт такая судьба...
А вообще жалко, что на шкале только число 100. Вот была бы шкала с 1000 рисками, тогда бы можно было писать 800%. А что, бумага все стерпит.
по закону Паретто 80 на 20. в любой стране на Планете Земля 80 процентов ведомых людей и 20 % ведущих.
то есть 80 % ведомых за любой кипишь кроме голодовки. прицепы к автомобилю
деятельность Чаушеску одобряли 86% буквально за неделю до...
Иной жизни, не было и не будет - такова наша суть.
Барнаульская часть 11% неодобрямсов внесла очередную лепту своего неудовольствия
Кто не верит, взгляните в глаза! Они выразительно отображают наше будущее
7.05.2018 14:51
- гость -
одобренец. тьфу на тебя. лишь бы не били. хуже трусливой бабы
7.05.2018 14:16
Дима
вот когда сможете разобраться почему так, это будет означать что вы стали мудрее
7.05.2018 14:42
- гость -
Только при кровавом Путине россияне с голодухи покупают третий автомобиль в семью. Машина перестала быть показателем достатка и ума владельца авто. Уже и бабки начинают драться за место на парковке возле дома. Средний возраст автомобилей снизился с 16,9 года до 4,7 года.
При Путине каждая училка или врачиха с голодухи может себе позволить себе купить путевку в Турцию. Это возмутительно!
Интернет теперь на мобильнике себе может позволить каждый школяр. А ведь были времена, когда коммуникаторы и наладонники были уделом избранных!
Россия начала выпускать программное обеспечение мирового уровня. (Compas 3D, NormCAD, BaseALT, Коммунигате, ) Позор!
7.05.2018 14:43
Правдофил
а почему на картинке правдоруб, а подписано правдофил, неужто раздвоение личности??
Интернет теперь на мобильнике себе может позволить каждый школяр. А ведь были времена, когда коммуникаторы и наладонники были уделом избранных!
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Надо полагать не было бы путена так бы и сидели как при Ельцине на модемах 14к?
Миллионы мух-избирателей не могут ошибаться....
Правдофил 15:09
Глонасс, Глонасс еще забыли...хотел еще, чтобы вы Сколково упомянули, но ладно блеснете им в следующем спиче
Кто же скрывается за Правдофилом любитель вранья и плeшивогo царька?
7.05.2018 15:09
Правдофил
Это точно, а ещё Сталин запрещал блютус!!
К чему теперь, так нервно суетится?!
Вся картошка в поддоне холодильника не помещается, а всё плохо живём! До Путина пейджер был роскошью, а сейчас у каждого по смартфону!