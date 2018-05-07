Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Дождливая и прохладная погода сменится потеплением и солнцем к концу текущей рабочей недели.
Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в период до 10 мая в регионе еще сохранится неустойчивая погода, временами с осадками, в том числе в виде мокрого снега.
Ночные температуры в этот период будут балансировать в диапазоне -3...+4 градуса, а днем будет +10...+15 градусов. Такая погода будет сопровождаться ветром с порывами до 23 метров в секунду.
Перемены в погоде можно будет заметить 10 мая, когда осадки сойдут на нет, а 11 мая на Алтайский край начнет оказывать влияние южный циклон, который, смещаясь из районов Астаны на северо-восток Западной Сибири, принесет с собой заметное потепление.
Ночные температуры будут повышаться и составят +2...+7 градусов, а днем 11-13 мая будет +15...+22 градуса. В то же время в регионе будет довольно ветрено. Скорость ветра будет составлять 5-10 метров в секунду, при порывах 12-17 метров.
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