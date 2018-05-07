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Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ) подвело итоги кредитной активности регионов в первом квартале текущего года на основе информации от 600 кредиторов, которые передают данные в Бюро.

Всего в период с января по март было выдано 8,65 миллиона новых кредитов общим объемом более 1,59 триллиона рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22%, а объемы кредитования выросли на 53%. За аналогичный период прошлого года было выдано 7,10 миллиона кредитов на 1,04 триллиона рублей.

На первую десятку регионов пришлось около 36% всех выданных кредитов, в денежном выражении это 43% всех выдач.

Лидерами по объемам кредитования стали традиционно Москва и Московская область, где заемщики взяли 861,23 тысячи кредитов на сумму свыше 284,13 миллиарда рублей. На втором месте по объемам выдач – Санкт-Петербург и Ленобласть (361,26 тысячи кредитов на 98,06 миллиарда рублей). Замыкает топ-3 Краснодарский край (317,16 тысячи кредитов на 51,58 миллиарда рублей). Также в десятку регионов с высокой кредитной активностью вошли Свердловская область, Татарстан, Башкортостан, Ростовская область, Челябинская, Самарская и Нижегородская области.

Лидером по темпам роста объемов кредитования стал Татарстан (объемы кредитования выросли по сравнению с 2017 годом на 55%, а количество новых кредитов на 16%). Самые низкие темпы роста отмечены в Нижегородской области (рост объемов составил 33%, количество новых кредитов увеличилось на 20%).

По выдаче кредитов наличными в топ-3 попали Московская область (532,40 тыс. кредитов на 129,83 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленобласть (218,45 тыс. кредитов на 42,19 млрд руб.) и Краснодарский край – (212,95 тыс. кредитов на 29,95 млрд руб.). Та же тройка является лидером по размеру средней суммы выданного кредита наличными — около 244 тыс. руб., 193 тыс. руб. и 141 тыс. руб. соответственно.

В целом по России количество новых кредитов наличными выросло на 10%, при этом объем кредитования увеличился на 41%. В первом квартале текущего года было выдано 5,98 млн кредитов наличными на 829,48 млрд руб против 5,44 млн кредитов на 589,88 млрд руб. в 2017 году. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 28% – со 108 до 139 тысяч рублей.

По объемам ипотечного кредитования в топ-3 вошли Москва (29,05 тысячи кредитов на 102,04 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (14,02 тысячи кредитов на 35,54 миллиарда рублей) и Свердловская область (9,02 тысячи кредитов на 16,28 миллиарда рублей). Самый большой "средний чек" зафиксирован в Москве — 3,51 миллиона рублей, Санкт-Петербурге — 2,54 миллиона рублей и ХМАО — 2,29 миллиона рублей.

Отметим, что соседняя Новосибирская область оказалась среди регионов, где отмечен наиболее значительный рост среднего размера ипотечного кредита (10%).

Также Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край возглавили перечень регионов, где активнее брали автокредиты: 20,26 тыс. на 20,51 млрд руб., 10,42 тыс. кредитов на 9,06 млрд руб. и 4,38 тыс. кредитов на 3,70 млрд руб. соответственно.

Всего по стране количество новых автокредитов выросло на 16%, объемы выдач увеличились на 23%. В первом квартале 2018 года было выдано 103,68 тысячи кредитов на 80,04 миллиарда рублей. Средний их размер вырос на 5% – с 733 до 772 тысяч рублей.

Также отмечается, что в России также выросло количество новых кредитных карт на 66%. При этом объемы одобренных лимитов выросли на 108%. За январь-март текущего года выдали 2,29 миллиона новых карт с общим лимитом 166,98 миллиарда рублей. Средний лимит по карте увеличился до 73 тысяч рублей (на 25%).