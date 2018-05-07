Фото: youtube.com
Ведущий YouTube-канала "Гараж 54" Владислав Барашенков доказал, что отечественные автомобили могут спокойно перенести длительное нахождение в воде. Так, видеоблогер завел "Жигули", которые полгода лежали на дне озера, пишет "НДН.Инфо".
Сначала автор канала достал покореженный корпус отечественной машины из водоема при помощи крана. При этом из-за давления льда у машины оказался смят корпус, но это не помешало открыть капот, провести некоторые манипуляции и завести авто.
Блогер выгнал воду из мотора, продул систему зажигания и заменил свечи. В результате автомобиль завелся.
По словам Барашенкова, цель эксперимента заключалась не в ремонте пролежавшего в воде автомобиля, а в том, чтобы показать, что мотор в любом случае остается в рабочем состоянии и после ряда манипуляций может завестись.
"Не ругайте "Жигули", это реально крутая тачка!" — заключил ведущий.
Комментарии
А еще некие,наш автопром еще огульнохаят! Этоже не штопать исношенный чего то там! Где еще такое чудо возможно!!!???