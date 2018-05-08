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Строительство международного терминала барнаульского аэропорта имени Германа Титова, которое должно было начаться в 2018 году, снова отложили на неопределенное время. Об этом Amic.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В начале года международный аэропорт Барнаула имени Германа Титова стал лауреатом второй премии "Лучший международный аэропорт" в категории до 500 тысяч пассажиров в год. Награду вручил глава Ростуризма Олег Сафонов. Аэропорт Барнаула не только получил вторую премию, но также стал лучшим аэропортом по итогам голосования пассажиров в категории до миллиона пассажиров в год.

Учитывая такое количество пассажиров, встает вопрос о строительстве международного терминала. Речь об этом ведется уже несколько лет. В конце прошлого года о возобновлении проекта говорил министр Минстройтранса Алтайского края Иван Гилев, отметив, что ведутся переговоры с холдингом "Новапорт", владеющим 48% акций авиапредприятия "Алтай".

Как стало известно Amic.ru, "Новапорт" готов начать строительные работы, но при условии, что правительство Алтайского края продаст оставшуюся долю в компании. При таком раскладе, скорее всего, будет серьезно сокращен штат персонала аэропорта – почти на 50%. Однако стороны пытаются договориться. По одному из вариантов, правительство Алтайского края будет строить терминал для авиаузла самостоятельно за счет привлечения инвестиций и кредитных займов.

Как рассказали в пресс-службе "Новапорта", в настоящее время продолжается обсуждение возможных вариантов дальнейшего развития аэропортового комплекса Барнаула и участия в нем холдинга.

Напомним, что еще в июле 2014 года губернатор Алтайского края Александр Карлин заявлял о возможности получения до 600 миллионов рублей из средств федерального бюджета на строительство международного терминала на барнаульском аэровокзале. Совладелец авиаузла "Новапорт" также неоднократно заявлял о желании построить терминал. Предполагалось увеличение площади международного терминала до 9,2 тыс. кв. м, повышение пропускной способности до 400 пассажиров в час, что должно способствовать увеличению числа рейсов. Сообщалось, что строительство начнется уже летом 2015 года, потом его перенесли на 2017 и 2018 годы.

"Новапорт" — сеть региональных аэропортов России. Компания планирует к 2022 году увеличить прирост пассажиропотока более чем на 70%. Холдинг принадлежит группе AEON Corporation бизнесмена Романа Троценко и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан). Компания "Новапорт" объединяет сеть региональных аэропортов России, включавшую до покупки "Байкала" 13 аэропортов в таких городах, как Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, Чита, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Мурманск и Калининград.

В начале апреля холдинг по такой же схеме выкупил 48,8% акций аэропорта Ставрополя. Также в апреле стало известно о строительстве международного терминала в столице Бурятии Улан-Удэ стоимостью 5,5 миллиардов рублей. При этом холдинг намерен вложить 250 миллионов рублей в аэропорт Бийска. Для этого необходимо, чтобы власти региона построили взлетно-посадочную полосу.