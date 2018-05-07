Фото: elitsy.ru
Полиция в Барнауле просит помощи у горожан, ставших очевидцами ДТП, в результате которого была обрызгана женщина.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент произошел 13 апреля в 20:58 в районе дома №147 на улице Антона Петрова. Произошедшее в Госавтоинспекции характеризуют как "выброс воды на женщину 1978 года рождения из-под неустановленного автомобиля под управлением неустановленного водителя, который оставил место ДТП".
Очевидцев происшествия просят обращаться по телефонам: (3852) 393-605, 391-090, 393-555.
Комментарии
Потерпевшая просит помощи у горожан, в результате которого ДТП, была, просто беспардонно обрызгана!
Ну что тут еще разумного скажешь?
7.05.2018 15:31
- гость -
если кого обрызгал - это ДТП, а если и свалил то это оставление места ДТП со всеми вытекающими. Всё правильно.
Водятлы такие водятлы.
Потерпевшая может не льстить себе. Скорее всего об ее существовании водитель даже не догадывается.
Хоть и стараюсь не брызгать на прохожих. Но я бы хотел, что бы ГИБДД попыталось мне инкриминировать "ВЫБРОС ВОДЫ"..... Какая чушь, оштрафуйте потерпевшую за ложный вызов.
А есть доказательства, что она не упала например в лужу???
Все возможно гость 7.05.2018 15:52. А от отчаянья, безисходности и обиды, какие только мысли ей в голову теперь не лезут! Тоже мне жертва ДТП
при всем уважении к пешеходам и дорожным службам!
пока на антона петрова не сделают ремонт, после дождя машины будут брызгаться водой из ям!
На Красноармейском в прошлом году сделали ремонт, но лужи на проезжей части как стояли, так и стоят. Причем преимущественно такие места находятся либо на пешеходных переходах, либо возле трамвайных остановок
7.05.2018 16:07
Чучмек для 15:58
если Вы сравниваете Красноармейский с ул. Антона Петрова, Вы давно не проезжали по последней!
а почему в городе такие глубокие лужи? ям под водой не видно. можно и на скорости 5 км/ч так плюхнуться, что брызги летят далеко-далеко
думаете водитель специально обрызгал несчастную?
пусть подаёт в суд на городские службы, ответственные за содержание дорог в этом районе
Естетственно! Это или разумная женщина, или находчивая которой обрызганной грязью пришло в голову, кото доступен и кого легче и проще обвинить во всех дорожных грехах. Что винна водителя, для разумного очень сомнительно. А на кого еще эта простая со стороны женщина еще может отвязаться своим скандалом, если не на водителя. Ведь не на родную же ей Администрацию края, (отвечающую за отвод воды и дорожные клдобины) ей бочку катить!. Тогда как водитель, он ей куда доступнее, потому как бесправен, легко внушаем. Подходящая однако жертва.
А как послушно ей вторят сторонние головотяпы, усматривая в этом ДТП!
Когда по сути, наше простое, повсюдное разгильдяйство!
7.05.2018 16:11
Гонец из Пензы
плюсую.
реально ямы по полметра-как видеть в луже?Понятно,что притормаживаещь(не враг своей машине),но бывает и сам по крышу облит..дорожные службы-к ответу.А женщина или Амик-реально сбрендили..какое ДТП,еще и оставил место ДТП?с апреля блин ищут.Хотела бы-номер запомнила и разбирались,а нечего тут хайп поднимать,Чушь
хотелось бы узнать, какую статью ПДД нарушил в данном случае водитель?
7.05.2018 15:39
месный
ДОРОЖНО-транспортное! А теперь внимание, вопрос: ГДЕ находился пешеход? На тротуаре - тогда, не ДОРОЖНОЕ происшествие.
А если остановиться и плюнуть в потерпевшую, это ДТП или Тяжкие телесные?
ДБ (c)