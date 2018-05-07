Фото: vk.com/barneos22
Подробности ДТП с участием маршрутного автобуса, врезавшегося в павильон с фруктами в Барнауле, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Авария произошла около 13:00 в районе дома № 253 "Б" на улице Юрина. "По предварительным данным, водитель автобуса "Хундай Каунти" 1960 года рождения потерял сознание. В результате транспортное средство въехало в киоск с фруктами", — отмечают в полиции.
В результате случившегося пострадали четыре человека — три девушки и мужчина. Всем им оказали помощь в горбольнице №1, не госпитализированы.
По факту аварии проводится проверка.
Комментарии
"Зато каждый сможет реализовать себя в профессии и после 60 лет !!!" Правда они не уточнили - если доживут(((