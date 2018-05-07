Понедельник, 7 Май, 18:43

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 62,71
€ 74,81
559445
11°
Обь
466см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2018Инаугурация Владимира Путина Марафон Победы
Новости

Сколько зарабатывают руководители парламента Алтайского края

, ИА "Амител"
Смотрим доходы председателя АКЗС и его зама, глав комитетов и фракций

Фото: Amic.ru

В понедельник, 7 мая, на сайте парламента Алтайского края были опубликованы доходы депутатов АКЗС. Смотрим, сколько заработали руководители АКЗC, комитетов АКЗС и фракций.

Председатель АКЗС, лидер алтайских единороссов Александр Романенко отчитался о доходе в 3 млн 610 тысяч рублей. Годом ранее он заработал 2 млн рублей. А вот его супруга в 2017 году заработала значительно больше, чем в 2016: 1,3 млн против 790 тысяч.

В его собственности по-прежнему квартира (90,6 кв. м), два автоприцепа (8213А7, КМЗ-828431), мотолодка Gladiator 370, снегоход Bombardier. Автомобилей нет.

В декларации супруги также земельный участок (1741 кв. м), жилой дом (75 кв. м), но еще у нее появилась баня площадью 80 "квадратов" и автомобиль Mercedes-Benz ML 350 4MAT.

Заместитель председателя (он же председатель комитета по аграрной политике и природопользованию) Сергей Серов заработал в прошлом году 3 млн 369 тысяч рублей. Это почти на миллион больше, чем годом ранее. Супруга же Серова задекларировала 712 тысяч рублей, годом ранее — 2 млн 289 тысяч.

У него в собственности земельные участки: 1/9 доли участка площадью 1260150 кв. м и участок площадью 1680 кв. м, жилой дом (323 кв. м), два автомобиля (Mitsubishi Pajero и УАЗ 469) и снегоход CKI-DOO SKANDIKWT LC.

Супруга задекларировала 1/4 доли в квартире (55,3 кв. м) и машину Hyundai Santa Fe.

И Серов, и Романенко работают в АКЗС за зарплату, то есть на освобожденной основе.

Председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов, тоже официально работающий в АКЗС, заработал почти в два раза больше, чем годом ранее — 4 млн 299 тысяч рублей. Супруга доход почти не увеличила и принесла в семейный бюджет 4 млн 685 тысяч рублей.

Осипов и его жена владеют земельным участком (7219 кв. м), двумя жилыми домами (90 и 35 кв. м) и двумя квартирами (76 и 62 кв. м). У супруги в личной собственности есть земельный участок (1000 кв. м), жилой дом (280 кв. м) и гараж (23 "квадрата").

У Осипова автомобилей нет, только автоприцеп МЗСА 817708 и мотолодка "Крым". А у супруги — автомобиль BMW X3 xDrive20i.

Глава комитета по местному самоуправлению Борис Трофимов получил за свой труд (а трудится он главой алтайского отделения Пенсионного фонда России) 443 тысячи рублей. Любопытно, что годом ранее он отчитался о доходе в 2,3 млн рублей, то есть теперь почти в пять раз меньше. Зато его жена заработала 2,6 млн, что в 10 раз больше, чем в 2016 году.

У Бориса Трофимова, как и было в прошлой декларации, есть земельный участок (1500 кв. м), 1/6 доли жилого дома (60 кв. м), гараж (16 "квадратов"). У супруги есть квартира (110 кв. м) и гараж (18 кв. м). Автомобилей у четы Трофимовых нет.

Председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, генеральный директор ООО "Сибирская Производственно-Торговая Компания" ("СПТК") Альберт Лунев заработал 2 млн 750 тысяч рублей. В декларации за год появились доли в двух крупных земельных участках, гараж (47,4 кв.м.) и автомобиль Mercedes Benz GL 500 4 МА, а еще жилое помещение (311 кв. м), топливно-заправочный пункт (350 кв. м), производственно-складское здание пристроя (2038,5 кв. м), два склада (31,5 и 29,4 кв. м) и здание пристроя автобусного цеха (3038,4 "квадрата"). Еще в собственности, как и прежде, гаражный бокс (17 кв. м). Жена бизнесмена заработала 1,7 млн рублей, что в восемь раз больше ее предыдущего дохода. У нее в собственности квартира (125 кв. м), а вот авто Lexus NX200t уже нет. Видимо, от этого и значительный рост дохода — от продажи авто.

Председатель комитета по социальной политике, паралимпийская чемпионка Татьяна Ильюченко заработала 3 млн 688 тысяч рублей. Годом ранее было на один миллион меньше. И она тоже получает зарплату как работник АКЗС. В ее собственности по-прежнему четыре квартиры (32, 30, 21 и 56 квадратных метров) и общий с супругом строящийся дом. Супруг заработал 462 тысячи рублей и владеет земельным участком для ведения ЛПХ (2498 кв. м). Татьяна Ильюченко пересела на автомобиль Mazda CX5, в прошлом году она декларировала Suzuki SX 4. У мужа как был мотоцикл "Ява 350/638", так и остался.

Глава комитета по здравоохранению и науке Александр Лазарев, который до конца 2017 года занимал пост главврача Алтайского онкодиспансера, задекларировал доход в 3 млн 955 тысяч рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. В его личной собственности есть гараж (18 кв. м), два машино-места и автомобиль Renault Koleos. Совместно с супругой он владеет земельным участком (1375 кв. м), квартирой (60 кв. м), дачей (60 кв. м). Супруга Лазарева значительно увеличила свой заработок. В декларации 2017 года ее доходы указаны в 1,8 млн рублей, в декларации 2016 года — 231 тысяча рублей. У нее есть также гаражный бокс (18 кв. м) и погребная ячейка (2,9 кв. м).

Председатель комитета по бюджету и налогам, генеральный директор ОАО "Алтай-Пригород" Владимир Устинов заработал 3 млн 510 тысяч рублей. Супруга — 127 тысяч против 1 млн рублей в позапрошлом году.

У Владимира Устинова есть авто Nissan X-Trail, квартира (100 кв. м). У жены две квартиры (47 и 70 кв. м) и появился земельный участок (1026 кв. м)

А теперь переходим к руководителям фракций, ни один из которых не работает в АКЗС за зарплату. Итак, руководитель фракции "Единая Россия", он же генеральный директор АО "СК Алтайкрайэнерго" и АО "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб заработал 10 млн 621 тысячу рублей. Это почти на миллион меньше, чем годом ранее, и тем не менее он в пятерке самых богатых депутатов АКЗС. У него в собственности три земельных участка (39, 37 и 849 "квадратов"), гараж (108 кв. м) и два гаражных бокса (33,1 и 34,9 кв. м), два нежилых строения (60,9 и 332,6 кв. м), совместный с супругой жилой дом (215,7 кв. м), земельный участок (1580 "квадратов") и квартира (66 "квадратов"). Он ездит на автомобиле Lexus ES 350, а еще владеет Toyota Hilux, самодельным прицепом и снегоболотоходом.

Госпожа Приб принесла в семейный бюджет 690 тысяч рублей и продолжает владеть двумя квартирами (43,3 и 56,8 кв. м) и ездить на Toyota Highlander. Кстати, несовершеннолетний сын имеет в собственности мотоцикл Yamaha YBR 125ESD.

Глава фракции КПРФ Мария Прусакова заработала 731 тысячу рублей, ее супруг-бизнесмен — 1 млн 686 тысяч рублей. На двоих с мужем у нее квартира в 93 "квадрата", у супруга есть два нежилых помещения (870 и 1154,5 "квадратов") и земельный участок в пользовании (2020 кв. м). Супруг Прусаковой владеет автомобилями Toyota Land Cruiser 200 и Nissan Juke, грузовым автомобилем Mazda Titan, двумя автоприцепами и мотолодкой "Стрелка-м".

Глава фракции ЛДПР Владимир Семёнов заработал 816 тысяч рублей, что в несколько раз меньше доходов в 2016 году (3,8 млн рублей). У него в собственности есть квартира в 53,2 "квадрата", автомобиль Toyota Land Cruiser 150, моторная лодка Silver Shark WA, снегоход SKI-DOO Skandic WT 900 ACE и два прицепа. У супруги есть земельный участок (1000 кв. м) и жилой дом (193,2 кв. м). Она заработала в 2017 году 920 тысяч рублей.

Глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов задекларировал 857 тысяч рублей, годом ранее было 1,6 млн рублей. Супруга заработала 559 тысяч. У них есть две квартиры (85,4 и 39 "квадратов"), у супруги половина квартиры (56 "квадратов"). Депутат Молотов владеет Volkswagen Touareg, госпожа Молотова – Nissan Qashqai.

Читайте также в сюжете: Сессии Алтайского краевого Заксобрания
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

7.05.2018 16:28
- гость -

Если ТЦ будут закрываться, откуда тогда будет доход у такого рукамиводителя?

0  0
7.05.2018 17:10
гость

а зачем это пишут? Позлить народ, пенсионеров с пенсией в 10000р? Что тот же Серов сделал для края? Где он такие денжища зарабатывает? Что, оклад у них около 500000р? Неплохо устроились

0  0
7.05.2018 17:18
- гость -

Есть такая профессия - пуще прежнего и красиво, любить свое Отечество!

0  0
7.05.2018 17:20
- гость -

Залюбуешся, если смотреть со стороны!

0  0
7.05.2018 17:27
- гость -

Ты гость 7.05.2018 17:10 просто не ощущаешь кайфа, не видишь хайпа - высоко доходного проекта! Вот представь себе! такие денжища в кармиане с такими худыми дорогами и старым убогим мостом!
Круто?

0  0
7.05.2018 17:37
- гость -

Хочется прямо скинуться, да подать всем на пропитание,в особенности тРОФИМОВым! Напишите номер карты, куда деньги перечислять!

0  0
7.05.2018 17:44
- гость -

Владимира на их предприимчивых, пока нет.

0  0
7.05.2018 18:19
- гость -

Редакция, забыли поставить слово "заработал" в кавычки. Кстати, таких слуг народа в Европе бы вывернули на изнанку и поселили бы пожизненно, если бы их официальный только доход был в 50 раз больше пенсии и мрота. А ещё интересно , что значит "супруга неожиданно увеличила доход".

0  0
7.05.2018 18:25
Евгения

Кстати, проходила мимо трибуны , где они выступали на 1 мая. Знаете что они обещали нишему народу? "Не дадим собственникам и предпринимателям наживаться за ваш счёт". Какой цинизм и наглость , когда уже сами просто впали в кому от счастья и восторга на фоне бедности и бардака

0  0
7.05.2018 18:25
- гость -

А почему мой комментарий удалили?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
18:27
Семилетний мальчик стал самым молодым миллионером на Украине в 2017 году 0
18:09
Российское правительство ушло в отставку 4
17:54
Программа празднования Дня Победы в Барнауле. Инфографика 0
17:48
Пенсионер пропал без вести в барнаульском садоводстве 1
17:33
Россияне назвали главное достижение Путина на посту президента 3
17:22
Какие улицы перекроют 9 мая в Барнауле и как будет работать транспорт 0
17:11
Как это было: видео и фотохроника четвертой инаугурации Владимира Путина 0
17:03
Путин назвал целью своей жизни служение людям и Отечеству 7
16:49
Как выглядит новый автомобиль первого лица России 7
16:31
Путин вступил в должность президента России 18
16:24
"ВКонтакте" и "Одноклассники" остаются популярными сайтами на Украине 2
16:13
Сколько зарабатывают руководители парламента Алтайского края 10
16:04
Церемония инаугурации Владимира Путина стартовала в Кремле 2
15:48
ТРЦ "Арена" в Барнауле будет закрыт минимум до 28 мая 23
15:33
Баннеры с орфографическими ошибками развесили ко Дню Победы в Кургане 5
15:21
Водитель, протаранивший киоск с фруктами в Барнауле, потерял сознание 1
15:15
Водителя, обрызгавшего женщину, разыскивают в Барнауле 17
15:07
Новосибирский блогер завел "Жигули", пролежавшие полгода на дне озера 1
14:53
Барнаульский духовой оркестр исполнит для горожан военные марши 0
14:42
Названы российские регионы с самой высокой кредитной активностью 0
14:32
Стало известно, когда наконец в Алтайский край придет тепло 0
14:21
Известный барнаульский бизнесмен Тулин признан банкротом по решению суда 7
14:12
ВЦИОМ: работу Путина на посту лидера страны одобряют свыше 80% россиян 53
14:01
ТОП-5 самых богатых депутатов парламента Алтайского края 8
13:52
Продавец авто из Новоалтайска перевел мошеннику 127 тысяч рублей 4
13:44
Другая вселенная: известные радиоведущие Барнаула о себе и своей работе 9
13:40
Куда сходить 9 мая и как отдохнуть в течение всей недели в Барнауле 0
13:31
Мокрый снег и ветер: какая погода будет в Алтайском крае 9 мая 0
13:26
Маршрутка протаранила павильон с фруктами рядом с остановкой в Барнауле 2
13:22
Илон Маск заявил о намерении открыть кондитерскую фабрику 0
13:11
Сколько заработал ректор АлтГУ Сергей Землюков в 2017 году 31
13:05
"Евровидение-2018" стартует в Португалии: какие шансы у России на победу 4
12:50
США запретили Киеву использовать подаренные Javelin в Донбассе 1
12:41
Названа причина смерти бывшего директора группы "Машина времени" 3
12:32
Дело главы алтайского Росприроднадзора стартовало с неявки потерпевшего 7
12:21
Скульптуру мамонтенка разрушили в сквере "Химиков" в Барнауле 20
12:13
Минобороны РФ продемонстрировало возможности "Терминатора" 10
12:06
Мэр Новосибирска Локоть пригласил барнаульцев в фан-зону ЧМ по футболу 0
12:00
ТРЦ "Пионер" приглашает 8 мая на Вечер бардовской песни 0
11:52
Пьяный водитель на Toyota слетел с дороги и перевернулся в Горном Алтае 0
11:40
Почему Евгения Медведева меняет тренера и за какую страну она будет выступать 26
11:34
Тигра Шерхана в барнаульском зоопарке накормили мясным снеговиком 0
11:22
Алтайские ученые разрабатывают проект очистки реки Пивоварки в Барнауле 17
11:13
Четверо жителей Алтайского края идут под суд за подделку медицинских книжек 1
11:05
На Украине поделились планами использования Крымского моста 1
10:56
Потоп произошел в здании администрации Бийска 0
10:47
К себе не подпускает, но от еды не отказался: в Барнауле замечен милый лис 11
10:33
Уточняйте завтра: когда откроется крупнейший барнаульский ТРЦ "Арена" 6
10:21
Медиагруппа FM-Продакшн поздравила ветеранов с Днем Победы 4
10:18
Усыновившую 118 детей женщину арестовали в Китае 0
10:14
Кого из алтайских политиков пригласили на инаугурацию Путина 5
10:03
Любимая группа Путина выступит на Дне металлурга в Заринске 1
09:51
Подведены итоги первого месяца санкций против компании "Русал" 4
09:36
Пропавшая 43-летняя жительница Барнаула до сих пор не найдена 1
09:27
Путин назвал заслугой Медведева достойную работу правительства 18
09:14
Вечный огонь у Мемориала Славы погасят в Рубцовске на сутки 1
09:08
Режиссер Юрий Томошевский скончался в Германии 5
08:48
Шестибалльные пробки ждут жителей Барнаула утром 7 мая 0
08:36
"Люблю снежок в начале мая": барнаульцы делятся фото погодного сюрприза 3
08:27
Главный следователь Алтайского края может досрочно оставить свой пост 7
08:17
Команда "Полимер" из Барнаула примет участие в Ночной хоккейной лиге в Сочи 0
08:06
Банки помогут россиянам накопить первоначальный взнос по ипотеке 2
07:50
День радио и премьера "Пятого элемента": чем запомнилось 7 мая 0
07:34
Цифра дня: сколько дней назад Владимир Путин стал президентом 38
07:22
На 18 лет назад: вспоминаем предыдущие инаугурации Владимира Путина 107
07:15
Новый терминал и аэродром: как собираются восстанавливать аэропорт в Бийске 6
07:03
Когда и зачем президент Владимир Путин приезжал в регионы Сибири 5
07:00
Пожар – дело добровольное: чем занимались барнаульские огнеборцы век назад 1
06:48
Проспект Ленина перекроют в Барнауле 7 мая для репетиции парада Победы 2
06:32
Стильную двухуровневую квартиру с камином продают в Барнауле за 15 млн руб. 0
06:23
Забавные фотографии животных, пойманных в "удачный" момент 0
06:14
Новая рабочая неделя в Алтайском крае стартует с дождей и мокрого снега 0
06:01
Путин на Алтае: хроника официальных визитов президента в регион 24
05:55
День радио: барнаульцев приглашают необычно отметить праздник 0
23:05
Бийчан в Горном Алтае обвиняют в даче заведомо ложных показаний в суде 0
23:04
Хоккеисты сборной России разгромили австрийцев на чемпионате мира 3
22:03
Житель Нижнего Тагила нашел в Антарктиде базу Третьего рейха 4
21:25
Бузова взяла интервью у самой себя: рассказала про жизнь и любовь 3
20:18
Майка Adidas с надписью USSR удивила МИД Литвы 1
19:27
Барнаульцы сняли клип на тему уничтожения парка "Изумрудный" 3
19:14
Турция заявила о возможной отмене виз для российских туристов до 2019 года 0
18:36
Раскрыта часть давно одобренного сценария инаугурации Путина 5
18:16
От -3 до +15: прогноз погоды в Алтайском крае на 7 мая 0
17:36
Россияне стали чаще жить в кредит и просить ипотеку 6
17:16
Полиция Горного Алтая изъяла у жителя Алтайского края 98 бутылок водки 4
16:44
Житель Горного Алтая попал в ДТП на угнанном автомобиле 1
16:07
Песков рассказал о закрытых встречах Путина за день до инаугурации 7
15:35
Гниющие трупы телят найдены в лесу под Барнаулом 3
15:07
Новый российский суперавианосец "Шторм" изменит в мире расстановку сил 26
14:38
Известный велогонщик погиб при попытке установить мировой рекорд 7
14:01
Правительство России уйдет в отставку 7 мая 17
13:24
Грузовик перевернулся в Барнауле буквально "на ровном месте" 9
13:03
Подробности пожара в Барнауле, из-за которого эвакуировали жильцов дома 3
12:31
Украина взялась за изучение настроения живущих на юге россиян 3
12:04
Два ТРЦ одновременно загорелись в Ноябрьске 5
11:18
Тело мужчины обнаружили в Барнауле около одного из домов 6
11:13
Новый студенческий жилой комплекс АлтГУ готов к сдаче 13
10:50
Стекла нового лимузина Путина выдержат попадание из гранатомета 16
10:13
Михалков прокомментировал снятие с эфира выпуска программы "БесогонТВ" 19
09:25
Барнаульцы сообщили о подтоплении села Лебяжье 8
09:17
Водитель легковушки в Москве сбил сразу двух полицейских на мотоциклах 20
08:32
РПЦ выступила против запрета на ввоз лекарств из-за рубежа 4
08:10
Квартира горела в многоэтажном доме этой ночью в Барнауле 6
08:06
Что общего между Астаной, "Стрижами" и Фрейдом: исторические события 6 мая 0
07:50
Ученые выявили связь между иммунитетом и появлением седины 1
07:34
Письмо со вкусом: подборка необычных почтовых марок 1
07:19
Коттедж с гаражным комплексом продают в Барнауле за 10,5 млн рублей 2
07:03
Когда пройдет генеральная репетиция Парада Победы и можно ли ее посмотреть 6
06:48
Как выглядят стадионы к чемпионату мира по футболу в российских городах 5
06:32
Суровый и бессмысленный русский фотошоп 6
06:17
Резкое похолодание, дожди и ветер обещают в Алтайском крае 6 мая 0
06:01
Компания из Волгограда может стать инвестором Центрального парка Барнаула 0
23:19
Билборды о походе на Крым установили на Украине 2
22:11
Экологический сбор введут в России со следующего года 11
21:26
Фигуристка Медведева может отказаться от гражданства России 39
20:11
Армянские школьники добились отставки директора из-за запрета митинговать 3
19:24
Далай-лама рассказал россиянам, как щекоткой заставить полицейских смеяться 5
19:03
Уничтожен мужчина, расстрелявший полицейских в Нижнем Новгороде 7
18:36
Штормовое предупреждение продолжит действовать в Алтайском крае 6 мая 0
18:06
Пожарную безопасность стадиона "Kazan-Arena" обеспечит бийское оборудование 0
17:45
Чемпионат Сибири по дрэг-рейсингу пройдет в Алтайском крае 26-27 мая 3
17:15
Акция "Лес Победы" для всех желающих пройдет в Алтайском крае 7 мая 0
16:28
Программу Михалкова сняли с эфира: поговорил о "глухой" к народу власти 19
16:06
Часть новой крыши снесло в Барнауле с дома, на котором ремонтируют крышу 0
15:49
Боец MMA получил "одну из самых отвратительных" травм руки 2
15:05
Хакеры украли у Пэрис Хилтон деньги и интимные фото 1
14:38
Мужчину сбили на пешеходном переходе в Барнауле 24
14:07
Жителя Крыма посадили на два года за комментарий в соцсети о принадлежности 59
13:39
Авианосная группа ВМС США приступила к ударам по Сирии из Средиземного моря 4
13:05
Украинский адмирал заявил о возможной блокаде Керченского пролива Россией 42
12:34
"Доброго пути": отремонтировали две стелы на въезде в Барнаул 3
12:14
Пражское восстание – история спасения "жемчужины" Европы 7
12:02
ДТП в Барнауле на две полосы: "любители повернуть направо вторым рядом" 0
11:41
Крупнейший барнаульский ТРЦ "Арена" не работает: что случилось 18
11:37
Грузовик с хлебом застрял из-за обвала насыпи возле нового дома в Барнауле 2
11:08
Водители в Барнауле вынуждены объезжать яму по тротуару с пешеходами 4
10:38
Россиян возмутила сексистская шутка во второй серии нового "Простоквашино" 19
10:11
Появились изображения обновленной версии Lada Granta 8
09:46
Кадыров поддержал игру в перекидывание друг другу кота 10
09:15
ЦБ рассказал об убытке в 453 млрд и возможной потере 2,6 трлн рублей 27
09:04
Надо бороться с иждивенчеством среди инвалидов - барнаульский активист 11
08:45
Ученые нашли связь между голоданием и молодостью 3
08:25
Студента осудили за акцию в память о погибших в "Зимней вишне" в Кемерово 62
08:06
Всем - "Мир": 93% бюджетников Алтайского края перешли на новые карты 17
07:50
Готовим настоящий американский бургер за 6 простых шагов 2
07:34
Это не лечится: правда и мифы о возникновении и лечении астмы 8
07:22
Маркс и его "Капитал:" топ цитат немецкого экономиста "на века" 11
07:15
"Хотя бы не гадит как лошадь": история появления автомобиля в Барнауле 2
07:03
Квартиру с сауной и своей котельной продают в Барнауле за 6,9 млн рублей 7
06:48
Ежедневник: почему духи "Chanel No.5" и "Красная Москва" близнецы-братья 2
06:32
Улицы перекрывают в центре Барнаула перед Днем Победы 0
06:23
Нарочно не придумаешь: самые оригинальные отзывы в интернете 1
06:14
Ливни, грозы и шквалистый ветер ударят по Алтайскому краю 5 мая 0
06:01
Дети под присмотром: куда барнаульцам отправить ребенка на лето 2
05:02
Американские ученые разработали первое в мире лекарство от алкоголизма 1
04:04
Богатейший человек Земли помог найти щенка клиента Amazon 1
03:04
Фигуристка Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе 5
02:01
Опубликовано видео задержания террористов в Ярославле 0
01:01
В Крыму прокомментировали задержание украинского рыболовецкого судна 0
00:04
Двое осужденных погибли в Ленобласти в ДТП с участием автомобиля ФСИН 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.