Сколько зарабатывают руководители парламента Алтайского края

В понедельник, 7 мая, на сайте парламента Алтайского края были опубликованы доходы депутатов АКЗС. Смотрим, сколько заработали руководители АКЗC, комитетов АКЗС и фракций.

Председатель АКЗС, лидер алтайских единороссов Александр Романенко отчитался о доходе в 3 млн 610 тысяч рублей. Годом ранее он заработал 2 млн рублей. А вот его супруга в 2017 году заработала значительно больше, чем в 2016: 1,3 млн против 790 тысяч.

В его собственности по-прежнему квартира (90,6 кв. м), два автоприцепа (8213А7, КМЗ-828431), мотолодка Gladiator 370, снегоход Bombardier. Автомобилей нет.

В декларации супруги также земельный участок (1741 кв. м), жилой дом (75 кв. м), но еще у нее появилась баня площадью 80 "квадратов" и автомобиль Mercedes-Benz ML 350 4MAT.

Заместитель председателя (он же председатель комитета по аграрной политике и природопользованию) Сергей Серов заработал в прошлом году 3 млн 369 тысяч рублей. Это почти на миллион больше, чем годом ранее. Супруга же Серова задекларировала 712 тысяч рублей, годом ранее — 2 млн 289 тысяч.

У него в собственности земельные участки: 1/9 доли участка площадью 1260150 кв. м и участок площадью 1680 кв. м, жилой дом (323 кв. м), два автомобиля (Mitsubishi Pajero и УАЗ 469) и снегоход CKI-DOO SKANDIKWT LC.

Супруга задекларировала 1/4 доли в квартире (55,3 кв. м) и машину Hyundai Santa Fe.

И Серов, и Романенко работают в АКЗС за зарплату, то есть на освобожденной основе.

Председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов, тоже официально работающий в АКЗС, заработал почти в два раза больше, чем годом ранее — 4 млн 299 тысяч рублей. Супруга доход почти не увеличила и принесла в семейный бюджет 4 млн 685 тысяч рублей.

Осипов и его жена владеют земельным участком (7219 кв. м), двумя жилыми домами (90 и 35 кв. м) и двумя квартирами (76 и 62 кв. м). У супруги в личной собственности есть земельный участок (1000 кв. м), жилой дом (280 кв. м) и гараж (23 "квадрата").

У Осипова автомобилей нет, только автоприцеп МЗСА 817708 и мотолодка "Крым". А у супруги — автомобиль BMW X3 xDrive20i.

Глава комитета по местному самоуправлению Борис Трофимов получил за свой труд (а трудится он главой алтайского отделения Пенсионного фонда России) 443 тысячи рублей. Любопытно, что годом ранее он отчитался о доходе в 2,3 млн рублей, то есть теперь почти в пять раз меньше. Зато его жена заработала 2,6 млн, что в 10 раз больше, чем в 2016 году.

У Бориса Трофимова, как и было в прошлой декларации, есть земельный участок (1500 кв. м), 1/6 доли жилого дома (60 кв. м), гараж (16 "квадратов"). У супруги есть квартира (110 кв. м) и гараж (18 кв. м). Автомобилей у четы Трофимовых нет.

Председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, генеральный директор ООО "Сибирская Производственно-Торговая Компания" ("СПТК") Альберт Лунев заработал 2 млн 750 тысяч рублей. В декларации за год появились доли в двух крупных земельных участках, гараж (47,4 кв.м.) и автомобиль Mercedes Benz GL 500 4 МА, а еще жилое помещение (311 кв. м), топливно-заправочный пункт (350 кв. м), производственно-складское здание пристроя (2038,5 кв. м), два склада (31,5 и 29,4 кв. м) и здание пристроя автобусного цеха (3038,4 "квадрата"). Еще в собственности, как и прежде, гаражный бокс (17 кв. м). Жена бизнесмена заработала 1,7 млн рублей, что в восемь раз больше ее предыдущего дохода. У нее в собственности квартира (125 кв. м), а вот авто Lexus NX200t уже нет. Видимо, от этого и значительный рост дохода — от продажи авто.

Председатель комитета по социальной политике, паралимпийская чемпионка Татьяна Ильюченко заработала 3 млн 688 тысяч рублей. Годом ранее было на один миллион меньше. И она тоже получает зарплату как работник АКЗС. В ее собственности по-прежнему четыре квартиры (32, 30, 21 и 56 квадратных метров) и общий с супругом строящийся дом. Супруг заработал 462 тысячи рублей и владеет земельным участком для ведения ЛПХ (2498 кв. м). Татьяна Ильюченко пересела на автомобиль Mazda CX5, в прошлом году она декларировала Suzuki SX 4. У мужа как был мотоцикл "Ява 350/638", так и остался.

Глава комитета по здравоохранению и науке Александр Лазарев, который до конца 2017 года занимал пост главврача Алтайского онкодиспансера, задекларировал доход в 3 млн 955 тысяч рублей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. В его личной собственности есть гараж (18 кв. м), два машино-места и автомобиль Renault Koleos. Совместно с супругой он владеет земельным участком (1375 кв. м), квартирой (60 кв. м), дачей (60 кв. м). Супруга Лазарева значительно увеличила свой заработок. В декларации 2017 года ее доходы указаны в 1,8 млн рублей, в декларации 2016 года — 231 тысяча рублей. У нее есть также гаражный бокс (18 кв. м) и погребная ячейка (2,9 кв. м).

Председатель комитета по бюджету и налогам, генеральный директор ОАО "Алтай-Пригород" Владимир Устинов заработал 3 млн 510 тысяч рублей. Супруга — 127 тысяч против 1 млн рублей в позапрошлом году.

У Владимира Устинова есть авто Nissan X-Trail, квартира (100 кв. м). У жены две квартиры (47 и 70 кв. м) и появился земельный участок (1026 кв. м)

А теперь переходим к руководителям фракций, ни один из которых не работает в АКЗС за зарплату. Итак, руководитель фракции "Единая Россия", он же генеральный директор АО "СК Алтайкрайэнерго" и АО "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб заработал 10 млн 621 тысячу рублей. Это почти на миллион меньше, чем годом ранее, и тем не менее он в пятерке самых богатых депутатов АКЗС. У него в собственности три земельных участка (39, 37 и 849 "квадратов"), гараж (108 кв. м) и два гаражных бокса (33,1 и 34,9 кв. м), два нежилых строения (60,9 и 332,6 кв. м), совместный с супругой жилой дом (215,7 кв. м), земельный участок (1580 "квадратов") и квартира (66 "квадратов"). Он ездит на автомобиле Lexus ES 350, а еще владеет Toyota Hilux, самодельным прицепом и снегоболотоходом.

Госпожа Приб принесла в семейный бюджет 690 тысяч рублей и продолжает владеть двумя квартирами (43,3 и 56,8 кв. м) и ездить на Toyota Highlander. Кстати, несовершеннолетний сын имеет в собственности мотоцикл Yamaha YBR 125ESD.

Глава фракции КПРФ Мария Прусакова заработала 731 тысячу рублей, ее супруг-бизнесмен — 1 млн 686 тысяч рублей. На двоих с мужем у нее квартира в 93 "квадрата", у супруга есть два нежилых помещения (870 и 1154,5 "квадратов") и земельный участок в пользовании (2020 кв. м). Супруг Прусаковой владеет автомобилями Toyota Land Cruiser 200 и Nissan Juke, грузовым автомобилем Mazda Titan, двумя автоприцепами и мотолодкой "Стрелка-м".

Глава фракции ЛДПР Владимир Семёнов заработал 816 тысяч рублей, что в несколько раз меньше доходов в 2016 году (3,8 млн рублей). У него в собственности есть квартира в 53,2 "квадрата", автомобиль Toyota Land Cruiser 150, моторная лодка Silver Shark WA, снегоход SKI-DOO Skandic WT 900 ACE и два прицепа. У супруги есть земельный участок (1000 кв. м) и жилой дом (193,2 кв. м). Она заработала в 2017 году 920 тысяч рублей.

Глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов задекларировал 857 тысяч рублей, годом ранее было 1,6 млн рублей. Супруга заработала 559 тысяч. У них есть две квартиры (85,4 и 39 "квадратов"), у супруги половина квартиры (56 "квадратов"). Депутат Молотов владеет Volkswagen Touareg, госпожа Молотова – Nissan Qashqai.