Фото: vk.com
Баннеры в честь Дня Победы с орфографическими ошибками появились на зданиях в Кургане. Администрация города заявила, что не заказывала их, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу горадминистрации.
Фото с баннерами появилось в паблике "Типичный Курган" во "ВКонтакте". Местные жители заметили, что на конструкциях напечатаны слова с ошибками. Так, текст на баннерах гласил: "Оборонна Севостополя" и "Защитники Бресткой крепости".
"По баннерам, размещенным на зданиях кинотеатра "Россия" и главпочтамта… Департамент социальной политики администрации города Кургана не является заказчиком указанных баннеров", — заявили в пресс-службе, добавив, что баннеры были безвозмездно изготовлены РА "Контур" для украшения города к 9 мая.
В администрации не уточнили, будут ли обращаться в рекламное агентство с просьбой демонтировать данные баннеры.
Комментарии
Жертвы ЕГЕ.
Предполагаю, что дело было примерно так. Сынок (племянник, брат, сват, нужное подчеркнуть) мэра (вице-мэра, губернатора, депутатишки, нужное подчеркнуть), тупя в интернетике, наткнулся на бложек Тёмы Лебедева и тут его осенило - да я же тоже дизигнер! И вот на деньги папочки уже организована контора, работа закипела, результат видим)
продаётся сам баннер чтоль?
СевОстополя
Вот они - реальнве результаты ЕГЭ и "реформы" образования по- фурсенковски, ливановски и васильевски ! то ли ещё буде