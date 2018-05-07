Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Крупнейший барнаульский торгово-развлекательный центр "Арена" будет закрыт минимум до конца текущего месяца.
Напомним, работа ТРЦ была приостановлена в минувшую субботу. Как сообщили в краевом управлении Федеральной службы судебных приставов, это связано с тем, что "Арена" не прошла проверку прокуратуры и МЧС на соблюдение норм пожарной безопасности.
В самом торгово-развлекательном комплексе сообщали, что "Арена" не будет работать 5, 6 и 7 мая. Однако, судя по всему, ТРЦ не откроется минимум до конца текущего месяца.
"Есть определение суда, которым удовлетворено заявление прокурора о принятии мер по обеспечению иска о запрете эксплуатации помещений ТРЦ "Арена" до рассмотрения дела по существу. Судебное заседание назначено на 28 мая", — сообщили порталу Amic.ru в Индустриальном районном суде краевой столицы.
Напомним, нарушения норм безопасности были выявлены в ТРЦ "Арена" еще в конце марта в результате проверки, которая была проведена после трагического пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", произошедшего 25 марта и унесшего жизни 60 человек.
Отметим и то, что в Барнауле уже имеются прецеденты закрытия ТРЦ в качестве обеспечительной меры по требованию прокуроров. Так, в краевой столице приостановлена работа ТЦ "Район" и торгово-офисного центра "Гулливер".
Комментарии
Хана хомячку...
А мне это уже начинает нравится)))
Убыточки, не уж то денег нету разрулить все эти головники «по быстрому» ?
У меня только один ВОПРОС куда смотрели как принимали когда сдавали в эксплуатацию !!! То есть как Я понимаю приняли за ОТКАТЫ !!! То есть всем кто принимал и дал разрешение НАПЛЕВАТЬ НА ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ БУДУТ РАБОТАТЬ И ХОДИТЬ В ЭТОТ ЦЕНТР !!!
7.05.2018 15:54
BLATNOI
ты правильно понимаешь!
Так же, как и то что сейчас не проверяют безопасность в садиках, на ж/д транспорте или, например, в столовых!
Никто не работает в этой стране, как нужно, пока ему не помашут УК перед носом и не поставят за спиной прокурора(автоматчика)
Ясно, в возможно что в мае, а какого года?
Чуть абонемент не взял в спорт-клуб в Арене. Сейчас тренировался бы рядом, на улице.
7.05.2018 15:54
BLATNOI
Ты хоть раз давал взятку или откат, что с таким знанием дела говоришь????
Быть ты чуть образованней, ты бы понял, что любое сооружение на стадии строительства, ввода в эксплуатацию и эксплуатацию - это 3 разных ситуации. 99.9% что в плане выполнено все красиво. На деле - все куплено, смонтированно. А при эксплуатации не обслуживается, отключается(для удобства) и прочее. И ни каких откатов и взяток не надо.....
Вся страна знает как свое производство украсить при проверке, без взяток. Губки подкрасил, видимость создал и готово. Ни кто не будет срабатывать пожарную систему(вода,порошок) при проверке.....
Проверяющие и принимающие здесь в принципе бессильны....
Вся страна знает как свое производство украсить при проверке, без взяток. Губки подкрасил, видимость создал и готово
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у нас в стране самые умные люди живут. Задорнов над Американцами смеялся не просто так
Проверяющие и принимающие здесь в принципе если бессильны..., то нечего и начинать изображая пустую канитель. Надо самим видеть суть и грамотно работать, а не бегать после пожаров, выпучив глаза в ожидании очередных распоряжений.
7.05.2018 17:35
- гость -
не умные. до ума им очень далеко.
Звиздодельные... это более правильное слово. Сию минутно могут решить многое. Обмануть, выкружить, развести... О последствиях не всегда думают...
недавно в торговом центре (не буду писать где именно, это не важно) в отделе, где продают одежду, видел распахнутую дверь в подсобное помещение, а оттуда видно эвакуационный выход с открытой тоже дверью. т.е. выбрали безопасность вместо вандало-вороустойчивости. а также сквозняки.
раньше было закрыто и это нормально. теперь открыто это тоже нормально.
но так не может постоянно быть, потом эти двери снова закроют. хотя ничего не изменится при этом
Следует заметить, что Задорнов смеялся над всеми, подчеркивая особую тупость и головотяпство всех сторон участников его юмора.
Львинная доля комментаторов, никчемные создания, человек, построивший здание за свои дензнаки, несет колоссальные убытки, при чем из-за непрозрачности "правил игры" в нашем "чудесном" государстве, где каждый занимающийся бизнесом, с точки зрения власти, преступник и "дойная корова". Кто занимался или занимается бизнесом, понимает о чем речь.
7.05.2018 17:37
- гость -
Вот вчера, на Ускова, один синигал вылез из окна 6 этажа. По вашей логике, сотрудник МЧС должен стоять около каждого окна в городе, что бы кто то не вылез?
Если ввести сейчас проверки квартир на пожарную безопасность(часто горят), ваша пройдет? Нет ни одного удлинителя? если они есть то сертифицированные за 3000 рублей или китай за 300 рублей? Сечение проводки соответствует нормативам? выключатели и розетки сертифицированы? Всё заземлено? и т.д. и т.п.
Вы тоже можете стать убийцей сотен людей, но проверить все и всех невозможно. Знал бы где упаду, соломки бы постелил...
Зависть не лучшее чувство. Все это напоминает старый анекдот. Не жалко, что у меня корова сдохла, обидно, что у соседа жива
Кто занимался или занимается бизнесом, понимает о чем речь
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не надо быть бизнесменом, чтобы понимать, что покупая товары, оплачиваешь красивую жизнь владельцев бизнеса и проверяющих
наценка 5%? нет, не слышали...
7.05.2018 17:48
- гость -
Вот останавливает меня гаишник. мы здороваемся, он проверяет документы, желает счастливой дороги и мы с ним расходимся. На все про все около 2-3 минут.
А есть товарищ, который начинает гнуть пальцы: "ПРИЧИНА ОСТАНОВКИ", А ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА и т.д. Он проводит с гайцем 1-2-3 часа. Портит настроение себе и ментам....
Так вот я за 15 лет не видел ни одного гаишника "гомо". А он не видел "гетеро"... Это я к чему. Если бы ты занимался бизнесом, может ты бы мог рассказывать об 5-10-40%... Но ты это только во сне видишь... Зачем трепешься то? У нас в футбол вся страна умеет играть, кроме сборной России(а там такие миллионы крутятся, но вас, профессионалов, там почему то нет).
Глупо это, кто работникам этих ТЦ за простой деньги будет платить/кредиты за них оплачивать? Сами себе когтями в мягкое место, правда тем кто эти решения принимал, похоже, наплевать...
Странно, почему в той же самой Москве и области никто ТЦ не закрывает, а их здесь дохрена и далеко не все идеальны....
7.05.2018 17:22
- гость -
Почему бессильны?! В Железнодорожных пассажирских поездах дальнего следования присутствуют же сотрудники милиции от государства. Почему бы в торговый центр не посадить человека от какой-нибудь государственной службы?! Их не так уж и много.
7.05.2018 18:24
- гость -
Почему бы к вам не приставить сотрудника полиции. Он будет жить с вами, мыться, ходить в туалет. Вы же, потенциально, можете нарушить закон. Скорее всего нарушаете по мелочи постоянно, но вас не фиксируют. А так представь какой доход в казну!!!!
7.05.2018 18:24
- гость -
и в поездах перестали пить и курить?