Фото: prohitech.ru
Российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые ранее запретили на Украине, продолжают оставаться в топ-25 популярнейших сайтов в стране. Об этом пишет RT, ссылаясь на исследование CMeter компании Kantar TNS Ukraine.
Издание подчеркивает, что данные опубликованы за апрель текущего года.
"Vk.com, Yandex.ua, Mail.ru и Odnoklassniki.ru всё ещё держат часть пользователей, которая позволяет ресурсам входить в топ-25 популярных сайтов", — сказано в сообщении.
В топ-3 вошли сайты компаний Google, YouTube и Facebook, говорится в исследовании.
Напомним, в мае прошлого года украинский лидер Пётр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении списка физических и юридических лиц из РФ, в отношении которых введены санкции.
В список вошли ряд российских СМИ, соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники" и интернет-ресурсы "Яндекс" и Mail.ru.
Комментарии
Зрада!!!
Это как у нас с "Телеграм"