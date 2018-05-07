Фото: kremlin.ru
Церемония вступления в должность президента Владимира Путина, избранного главой государства на мартовских выборах, началась в Кремле.
Процедура инаугурации предполагает проход Путина через Георгиевский и Александровский залы Кремля, а в Андреевском зале поднимется к трибуне, где даст присягу.
Напомним, что это уже четвертая инаугурация Владимира Путина. В должность президента он вступал в 2000, 2004 и 2012 годах.
Комментарии
уррра! слава Отечеству! слава царЮ!
В этот раз, лично я ждал что-то типа ...
или