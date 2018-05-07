Фото: kremlin.ru
Глава РФ Владимир Путин вступил в должность президента на новый шестилетний срок. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Отметим, что торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце. Началась она с внесения российского флага, штандарта президента, Конституции РФ и знака президента России.
Путин принес присягу народу РФ, после чего председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вручил ему символы государственной власти и объявил о его вступлении в должность президента.
Напомним, президентские выборы прошли 18 марта. Путин победил с результатом 76,69% голосов.
Для Владимира Путина это уже четвертая инаугурация. Ранее он вступал в должность президента в 2000, 2004 и 2012 годах.
Комментарии
очередной раз поклал на конституцию не руку?
Слава богу, ещё 6 лет стабильности...
царь не настоящий!
а затем председатель КС вручил ему символы государственной власти
Скипетр и державу.)))
Месный, проверь лоб. У тебя там ямка давно образовалась, от того что на тебя кладут.
7.05.2018 16:48
- гость -
Это все компенсируется органом Навального у него в роте, то есть во рту....
раскудахтались)))) Есть что сказать конструктивное?
Он нам не царь!
очередные 6 лет обнищания и позора...
17:12, почему 6? Вы что думайте он после 6 лет развернётся и просто уйдёт?
7.05.2018 17:12
- гость -
Обнищание и позор - это для лентяев.
Работаю с людьми - Клиенты(чаще молодежь) ни читать, ни писать, ни простых истин не знают - но хотят зарабатывать много... нонсенс... Необразованным людям много не платят. Читайте книги, расширяйте кругозор, не смешите людей незнанием физики и прочее...
7.05.2018 17:24
- гость -
И как это избавит от позора страны в целом и обеднения общества в среднем?
Португалию то догоним,в этот раз?
7.05.2018 17:26
Vanadiy2014
А страна опозорена? все зависит от точки зрения. Стакан или наполовину полон или наполовину пуст....
Население нищее? Я не замечаю этого двигаясь в плотном потоке автомобилей, при цене на бензин 40р.. И в основной массе, эти люди в потоке очень глупые. Они не знают как что работает и устроенно. Не могут объяснить детям откуда ветер и зеленые листья. В большинстве своем не разбираются в политике/бизнесе/армии, но постоянно дают советы. И эти "люди" смогли заработать деньги на автомобиль, еду, бензин, одежду... Естественно, что более развитый человек добьется большего...
7.05.2018 17:35
- гость -
А страна опозорена?
Несомненно. Олимпиада, внешнеполитические провалы. Никаких стаканов не надо, со всех точек зрения лажа.
Население нищее? Я не замечаю этого двигаясь в плотном потоке автомобилей, при цене на бензин 40р..
В любом городе латинской америки или столице африканской страны этих драндулетов будет немеряно, и пробки повседневность. Только этот факт не делает эти места менее нищими. Мерить машинами? На дворе 2018-ый год, а не 1948-ой к примеру.
Vanadiy2014. Тоесть машинами мерится нельзя, а вы чем обычно меряетесь. ..
7.05.2018 17:43
Vanadiy2014
Тяжело дискутировать, нудно и долго сообщениями.
Вот есть нас Х друзей с детства. И всем уже около 40 лет.
Часть достаточно успешная. Часть среднего достатка. Пара человек с низким достатком.
Иногда, в бане, разговоры заходят о "плохой власти" которые не дают нашим друзьям заработать. Но когда им начинаешь объяснять, как устроено все. И что ВВП не придет, не поведет его на более оплачиваемую работу - они негодуют. Считают что власть виновата в их нереализованном потенциале. Работодатель враг. А они жертвы. Но ни один не встал и не пошел менять всю жизнь. И им бесполезно доказывать, так же как и вам.
По дружбе я помогал найти для них хорошую работу. Но страх ответственности, невежество в элементарных вещах, лень привели к тому, что эти люди вернулись к своим прежним работам, с зарплатами позволяющими выживать.
И ведь я знаю, что эти люди достаточно умные, сильные и могут жить лучше, но не хотят. Ни чего не делают для улучшения своей жизни. Вот как можно говорить об обнищании, если их "устраивает" такая жизнь?
7.05.2018 17:59
- гость -
а зачем вам нужно убедить его в своей правоте?
ведь каждый полагается на свой личный опыт.... или зарплату
7.05.2018 18:14
- гость -
Это, конечно, его личное мнение....
Но такие "граждане", которые в своей жизни ни чего не добились, с ущемленной самооценкой - благодатная почва для майданов, революций и прочего. Сидел бы он сам себе бубнил и умер от своей злости - да на здоровье. Но ведь он, планомерно, ежедневно, вкладывает в неокрепшие умы свои страдальческие посты. Он подстрекает. Для него хорошо если получится революция. Если не получится он будет кричать о кровавом режиме, руках кремля и нищих, у которых отбирают право на работу и жизнь... Противно просто от этих вбросов.