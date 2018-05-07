Фото: kremlin.ru
Владимир Путин прибыл на инаугурацию на новом авто из проекта "Кортеж". Фото опубликовала пресс-служба Кремля.
Напомним, в 12:00 мск в Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вступления Путина в должность президента на новый шестилетний срок.
Ранее сообщалось, что лимузины проекта "Кортеж" оснащены бронестеклом новейшей российской разработки, которое позволяет защитить пассажиров от почти любой угрозы, включая попадание из гранатомета.
Стекло производится на одном из предприятий города Гусь-Хрустальный по специальной технологии с применением силиката и поликарбоната, что позволяет исключить образование осколков.
Комментарии
А где же народ радостно приветствующий нового президента?
Где и всегда - в прос.рации...
7.05.2018 16:53
- гость -
Их за 101-й километр выслали, дабы не оскорбляли достоинство Его Величества своими лохмотьями)
Ранее сообщалось, что лимузины проекта "Кортеж" оснащены бронестеклом новейшей российской разработки,
Про это уже читали, а еще кроме президента и стекла там есть хоть что то российское?
Тут в гаражи краевой администрации привезли российскую резину, так водители патриотично от нее отказались в пользу Nokian Hakkapeliitta-9 с 180 шипами
штота не видно 80%-го любящего и одобряющего лектората...
штота не видно 80%-го любящего и одобряющего лектората...
Работа закончилась, сейчас пиво сосут перед теликом с Киселевым, не до амика.