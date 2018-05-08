Нет времени и возможности отправиться на лечение или оздоровительную реабилитацию в пригородные медучреждения и санатории? Для тех, кто ценит свое время и при этом следит за здоровьем, отличное предложение от Центра лечения и реабилитации "НикаМед+", который находится в одном из центральных районов города. Здесь расположены гостиничный комплекс "Ника", оздоровительный пантовый центр, мини-маркет "Эликсир" и медицинский центр "НикаМед+", представляющие проект "Курорт-отель в моем городе" (участник московской выставки Интурмаркет-2018 при поддержке краевой администрации).

Центр лечения и реабилитации "НикаМед+" представляет одни из лучших методов лечения и оздоровления в традиционной, народной и восточной медицине. Опытные специалисты Центра имеют соответствующие сертификаты и разрешения на ведение медицинской и оздоровительной деятельности.

"Здоровье — это самое дорогое, что есть у человека. Это состояние полного физического, душевного и социального благополучия. В современном мире стало модно быть здоровым: отказаться от алкоголя и курения, правильно питаться, уделять время спорту, постоянно развиваться духовно. Задача нашего центра — помочь решить проблемы, связанные со здоровьем, и обрести уверенность в себе!" – отмечают в "НикаМед+".





Это медицинский центр и санаторий-профилакторий одновременно, который предлагает различные виды лечебно-оздоровительных процедур – физиотерапия, все виды массажа (ручной медицинский, мануальный, антицеллюлитный, медовый, лимфодренажный), водолечение, грязелечение, процедуры на основе натурального пантового отвара. Специалистами медицинского центра была разработана специальная программа для лечения и реабилитации заболеваний опорно-двигательного аппарата. В данном случае применяются все передовые методики. Кроме того, в "НикаМед+" осуществляется лечение сердечно-сосудистых заболеваний, а также заболеваний органов дыхания, пищеварения, мочевыводящих путей, расстройства нервной системы, кожных заболеваний и других.



Бальнеологическое отделение санатория предлагает оздоровительные процедуры на основе природных компонентов – настоящих целительных даров Алтая:

- пантовые ванны;

- грязевые аппликации;

- гальванофорез на основе лечебной грязи озера Горькое Романовского района;

- солевые ванны с водой из озер Яровое и Кучукское Славгородского района;

- травяные ванны, фитосауны;

- гирудотерапия;

- целебный чай, травы для которого собраны в экологически чистых районах Горного Алтая;

- кислородные ингаляции и коктейли;

- многое другое.

Дополнительно для усиления эффекта оздоровления, повышения функциональных резервов и адаптивных возможностей организма пациентам предлагаются активные биологические продукты на основе целебных трав, пантогематогена, алтайского меда и множества других природных компонентов. Кроме того, SPA-отделение Центра "НикаМед+" представляет широкий спектр эстетических процедур: обертывание, аппаратные и теплопроцедуры (фитобочка, ИК-кабина). Здесь разработан широкий спектр программ для женщин (в том числе по снижению веса, омоложению и устранению косметических проблем), для мужчин (снятие усталости, напряжения, повышение энергетического баланса организма), семейные, а также программы выходного дня. Позвольте себе это удовольствие, и ваш организм будет вам благодарен, отвечая отличным самочувствием и хорошей работоспособностью! Наступила весна, время, на которое приходится пик всех возможных обострений имеющихся хронических заболеваний, да и просто накопилась усталость за долгую зиму. Пора поддержать свой организм, уделить внимание здоровью и вовремя пройти профилактическое лечение и получить так необходимые сейчас поддерживающие процедуры. Специалисты медико-оздоровительного центра "НикаМед+" приглашают вас за здоровьем, хорошим самочувствием и прекрасным настроением! Сейчас действует предложение по приобретению путевок по специальной цене, включающих лечение, проживание в отеле и питание. В свободное время гостям предлагаются вечера отдыха, экскурсии по городу, караоке, настольные игры. Кроме того, возможно прохождение курса реабилитации в течение нескольких дней без проживания и питания.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста