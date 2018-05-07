Фото: kremlin.ru
Глава РФ Владимир Путин назвал целью своей жизни и работы служение людям и Отечеству. Такое заявление прозвучало в ходе инаугурации в Большом Кремлевском дворце, пишет пресс-служба Кремля.
"Заверяю вас: целью моей жизни, работы будет, как и прежде, служение людям, нашему Отечеству. Для меня это превыше всего", — цитирует пресс-служба слова Путина.
Он добавил, что смысл его жизни заключается в том, чтобы сделать все для процветающего будущего страны.
"Считаю своим долгом и смыслом всей своей жизни сделать всё для России, для её настоящего и будущего — мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье", — заявил глава государства.
Напомним, 7 мая Путин вступил в должность лидера страны на новый шестилетний срок.
Комментарии
смысл его жизни в том, чтобы сделать все для процветающего будущего РФ
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Так это сделать очень легко. Сделать очень плохо и в будущем точно будет лучше.
От его служения жизнь становится невыносима! Опять затеял сокращения госслужащих...
Владимир Владимирович и сам знает, что он не вечен. На смену ему должна прийти очередная железная рука, чтоб удерживала народ в узде и чтоб нашим внешним врагам не давала покоя, и это, думаю я, будет Рамзан Ахматович Кадыров.
будет Рамзан Ахматович Кадыров.
Тогда уж точно будет, аллес капут
Вот умеют же люди так откровенно врать и не краснеть...
А чем вам Кадыров не нравится, в Чечне порядок, алкашей всех извел, народ вежливый, криминала нет, молодежь вся в спорте.
А чем вам Кадыров не нравится, в Чечне порядок, алкашей всех извел, народ вежливый, криминала нет, молодежь вся в спорте.
Праздник, каждый день, вот только надо еще и работать, а не только деньги с Москвы сосать.