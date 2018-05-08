В Барнауле, как и во многих других городах России, есть улицы, названные в честь участников Великой Отечественной войны. В краевой столице таких 17, а еще две носят названия воинских соединений, созданных на Алтае. В преддверии 9 мая редакция Amic.ru решила вспомнить, чьи героические имена отмечены на городской карте.
Комментарии
Отличная статья!
80й Гвардейской Дивизии
Мой тесть,воевал в 87-ой Кавалерийской дивизии..."Выпьем за тех,кто командовал ротами,кто умирал на снегу,кто в Ленинград пробивался болотами,горло ломая врагу"
А как же улица, названная в честь Героев-Панфиловцев?