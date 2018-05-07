Фото: пресс-служба Кремля
Владимир Путин днем 7 мая вступил в должность президента России — пресс-служба Кремля подготовила официальный фотоотчет с этой церемонии.
На сайте Кремля опубликованы снимки, на которых президент запечатлен перед началом церемонии инаугурации. Также представлены снимки проезда кортежа главы государства и его появления в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца.
К слову, здесь церемония началась с торжественного внесения Государственного флага России, Штандарта Президента, Конституции России и Знака Президента России.
Согласно процедуре, Владимир Путин принес присягу народу России. Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность главы государства.
В ходе церемонии Путин выступил с речью, в которой, в частности, отметил: "В эти минуты, вступая в должность Президента России, особенно остро осознаю свою колоссальную ответственность перед каждым из вас, перед всем нашим многонациональным народом, ответственность перед Россией – страной грандиозных побед и свершений, перед тысячелетней историей российской государственности и нашими предками. Их мужество, неустанный труд, непобедимое единство, священное отношение к родной земле – вечный пример преданности Отчизне".
Также президент добавил, что своим долгом и смыслом жизни он считает "сделать всё для России, для её настоящего и будущего – мирного и процветающего, для сбережения и продолжения нашего великого народа, для благополучия в каждой российской семье".
"Нам нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убеждён, такой рывок способно обеспечить только свободное общество, которое воспринимает всё новое и всё передовое и отторгает несправедливость, косность, дремучее охранительство и бюрократическую мертвечину – всё то, что сковывает людей, мешает им в полной мере раскрыться, реализовать себя, свои таланты, а значит, и ограничивает устремлённость в будущее всей нашей страны", — подчеркнул глава государства.
В заключение Путин выразил уверенность в том, что страна обязательно добьется успеха.
"Верю, так и будет. Сделаю для этого всё, что в моих силах. Благодарю вас", — резюмировал президент.
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