Фото: kremlin.ru
Около половины россиян (47%) назвали в качестве главного достижения Владимира Путина за всё время его пребывания на посту президента возвращение стране статуса великой державы. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на опрос "Левада-Центра".
При этом 38% респондентов уверены, что основным достижением главы РФ является стабилизация обстановки на Северном Кавказе. Еще 27% участников опроса назвали в качестве достижения огромный вклад главы государства в преодоление сепаратистских тенденций и удержание страны от распада. Четверть респондентов назвали в числе его достижений повышение пенсий, зарплат, стипендий и других выплат, а также удержание РФ на пути реформ (22%).
Исправление последствий экономического кризиса 2008 года, укрепление закона и порядка и сближение между странами СНГ к достижениям главы государства относят 18% участников опроса. Заметно меньше россиян относят к успехам президента реформы с большим вниманием к социальной защите населения (12%), возвращение населению утраченных при реформах средств (7%), справедливое распределение доходов (5%).
РБК добавляет, что социологи зафиксировали более чем двукратный рост претензий, которые связаны с неспособностью президента повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия (32% против 15% респондентов в 2015 году). Растет и неудовольствие невозможностью преодолеть кризис в национальной экономике, остановить спад производства (27 против 23%), обеспечить укрепление закона и порядка (23 против 22%).
Напомним, в понедельник, 7 мая, прошла инаугурация Путина. Он вновь избран еще на один шестилетний срок на мартовских выборах. Согласно данным ЦИК, за Путина отдали свои голоса 76% избирателей.
Комментарии
главное достижение Путина? победа в ВОВ же
Начало возрождению страны положено, есть такая заслуга.
А с таблицей умножения и с зарплатой разберитесь пожалуйста, а то для одних 2х10=20, а для других 2х10=1024.