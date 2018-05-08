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Барнаульский элеватор отошел компании, торгующей оптом табаком и кормами

, ИА "Амител"
Арендатор получит имущество в пользование до середины 2023 года, за каждый календарный период необходимо платить по 5,6 млн

Фото: barnaul-elevator.ru

Новым арендатором Барнаульского элеватора стало ООО "Грейн Плюс". Компания согласилась выложить 28,1 млн рублей за 5 лет пользования имущественным комплексом, который находится по адресам: улица Промышленная, 84 и 84в, улица Интернациональная, 5.

Как следует из информации с сайта Фонда имущества Алтайского края, иных претендентов на лот попросту не нашлось. Впрочем, называть компанию "Грейн Плюс" новым арендатором, строго говоря, не совсем правильно. Примерно с середины 2017 года на Барнаульском элеваторе начала работать фирма "Грейн". Ранее сообщалось, что данная компания оформляет лицензию и намерена заключить договор долгосрочной аренды, а пока занимает площади на краткосрочной основе.

До этого арендатором комплекса (с января 2016 года) было ООО "ЗерноСбыт". А еще раньше элеватор занимала "Барнаульская мельница". "Зерносбыт" был вынужден оставить имущественный комплекс, так как не выплачивал арендную плату. Она составляла 82,5 млн рублей за 5 лет аренды (по 16,5 млн рублей в год).

Теперь вернемся к компании "Грейн". По данным собственного сайта, "Грейн" являлась партнером "ЗерноСбыта" и занималась продажами произведенной на элеваторе продукции. В ЕГРЮЛ указано, что директором и соучредителем ООО является Данил Красоусский, также долями по 25 % владеют Николай Жданов, Борис Шабаш и Роман Павлов, основной профиль — "сельхоздеятельность после сбора урожая". "Грейн" была зарегистрирована в августе 2016 года, к тому моменту "ЗерноСбыт" уже более полугода работал на элеваторе. Жданов и Красоусский также являются соучредителями ООО "Алтима", занимающегося производством изделий из бетона, цемента и гипса.

Судя по данным онлайн-справочников, в прошлом они также имели отношение к сельскохозяйственному бизнесу через ООО "Промбаза" и ЗАО "Агрокомпас". Их партнер Борис Шабаш является единственным владельцем управляющей компании "Астрея", зарегистрированной в Новосибирской области и занимающейся управлением недвижимостью.

Ну а теперь собственно переходим к победителю. Таким образом, получается, что ООО "Грейн Плюс" — это "дочка" ООО "Грейн", фактически компанией владеют все те же указанные выше лица. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, "Грейн Плюс" в качестве юрлица зарегистрировано в июне 2017 года в Барнауле по адресу: улица Малахова, 116 — 161. Уставный капитал ООО — 10 тысяч рублей. Директор — Николай Жданов, он же пополам с Данилом Красоусским является соучредителем компании.

Основной вид деятельности ООО "Грейн Плюс" — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельхозживотных.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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