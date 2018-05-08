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Дождливую и ветреную погоду прогнозируют синоптики на территории Алтайского края во вторник, 8 мая.
"На большей части территории дождь, местами сильный дождь", — сообщает алтайский ЦГМС. Дневные температуры в крае составят +9...+14 градусов. Ветер будет юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18-23 метров.
В Барнауле временами ожидается дождь. Днем в краевой столице температура воздуха составит +10...+12 градусов. Ветер юго-западный, 13-18 метров в секунду.
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