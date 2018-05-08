Фото: avito.ru
Квартиру с ремонтом в классическом стиле площадью 140 квадратных метров продают в Барнауле за 12,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится в кирпичной высотке на проспекте Строителей.
"Продаётся эксклюзивная новая квартира в центре города. 15-й этаж, из окон видно весь город, в квартире выполнен евроремонт, не требует дополнительных вложений, продаётся с мебелью", — отмечает автор объявления.
В квартире два санузла, три просторных балкона. Высота потолков составляет 2,7 метра.
Территория дома огорожена, имеется система видеонаблюдения.
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