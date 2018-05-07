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Российское правительство ушло в отставку после инаугурации Владимира Путина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу кабмина.
Согласно Конституции, это происходит после вступления в должность избранного главы государства. Инаугурация Путина прошла в Кремле в понедельник, 7 мая.
Несколько часов назад он встретился в Кремле с членами правительства и поблагодарил их за "достойную" работу, подчеркнув, что в этом огромная заслуга главы кабмина Дмитрия Медведева.
Также он назвал ключевую задачу правительства на ближайшие годы — повышение реальных доходов граждан страны.
Подчеркивается, что члены старого кабмина станут исполняющими обязанности и останутся на своих постах до формирования нового состава.
У Путина есть две недели на то, чтобы предложить Думе кандидатуру на пост премьера.
Комментарии
Рамзана Кадырова на должность премьера!
Димон, узбагойся уже, не хочешь еще 6 лет на галерах?
С нетерпением,теперь уже завтра, ждём Наше новое правительство в том же безупречно составе взад!
Не хочу видеть скворцову в министрах!